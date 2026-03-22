Deportivo Maipú perdió ante Midland y sufrió su segunda derrota seguida

Juan Cruz Vega a los 12' del primer tiempo marcó el gol del Funebrero. En la primera llegada sorprendió y marcó el gol.

El Cruzado se vio sorprendido por el tanto del equipo recién ascendido a esta categoría y le costó encontrar los caminos para empatar el partido .

No fueron buenos los primeros 45 minutos del equipo de Alexis Matteo.

En el segundo tiempo Alexis Matteo metió tres cambios para intentar remontar el resultado pero no pudo hacerlo.

El Cruzado mejoró en su juego en el complemento y tuvo algunas ocasiones, pero no supo definirlo.

Volvió Matías Viguet en el Deportivo Maipú

La buena noticia para el local fue la vuelta de Matías Viguet en el inicio del segundo tiempo, que volvió a jugar tras muchos meses por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La última vez que jugó fue el 1 de junio del año pasado ante Atlanta, cuando sufrió la lesión.

Deportivo Maipú ahora piensa en Godoy Cruz

Deportivo Maipú buscará su revancha el próximo domingo 29 de marzo, desde las 17, ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas en el interzonal de la 7ma fecha.