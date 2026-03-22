Deportivo Maipú perdió ante Midland y sufrió su segunda derrota seguida

Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Midland este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú cayó ante Midland este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Midland este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
El Cruzado perdió en su segunda presentación de local en el certamen y resignó su invicto en esa condición. En la segunda fecha había superado a Atlético de Rafaela por 2 a 1 en La Fortaleza.
El equipo de Alexis Matteo, que venía de perder con Atlanta, volvió a caer, acumuló su tercer partido sin ganar, con dos derrotas y un empate y se ubica con 4 puntos en el penúltimo puesto en la tabla de posiciones.
Juan Cruz Vega a los 12' del primer tiempo marcó el gol del Funebrero. En la primera llegada sorprendió y marcó el gol.
El Cruzado se vio sorprendido por el tanto del equipo recién ascendido a esta categoría y le costó encontrar los caminos para empatar el partido .
No fueron buenos los primeros 45 minutos del equipo de Alexis Matteo.
En el segundo tiempo Alexis Matteo metió tres cambios para intentar remontar el resultado pero no pudo hacerlo.
El Cruzado mejoró en su juego en el complemento y tuvo algunas ocasiones, pero no supo definirlo.
La buena noticia para el local fue la vuelta de Matías Viguet en el inicio del segundo tiempo, que volvió a jugar tras muchos meses por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
La última vez que jugó fue el 1 de junio del año pasado ante Atlanta, cuando sufrió la lesión.
Deportivo Maipú buscará su revancha el próximo domingo 29 de marzo, desde las 17, ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas en el interzonal de la 7ma fecha.