El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 23 al 28 de marzo
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
El operativo "La Garrafa en tu Barrio" visita a los 18 departamentos de Mendoza. Esta semana no habrá entrega el martes 24 de marzo ya que es un feriado nacional por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 23 al 28 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 23
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (ex Cua Cua). A las 10.
- La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
- La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.
- La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 12.45.
Miércoles 25
Maipú
- Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.
- Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Espacio Verde. Manzana. A Lote. 16. A las 10.
- Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.
- Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.
San Martín
- Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.
- Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
- Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 12.
Junín
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Las Heras
- El Challao. Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.
- El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana. E. Casa. 33. A las 10.30.
- El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.
Luján
- Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.
- Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana. D. Casa. 9. A las 10.30.
- Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
San Carlos
- La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.
- La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.
- La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.
Guaymallén
- Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.
- El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.
- El Bermejo. Plaza del barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 11.45.
- El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.
Lavalle
- El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.
- La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.
- La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 10.
- El Carmen. Barrio El Carmen. A las 10.30.
Santa Rosa
- Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.
- Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.
- Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.
- Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.
Tunuyán
- La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.
- La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.
- La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.
- Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.
La Paz
- Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.
- La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.
- La Menta. Refugio Zabala. A las 12.
San Rafael
- El Cerrito. Plaza. A las 9.
General Alvear
- Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
Jueves 26
Guaymallén
- Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.
- Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.
- Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.
- Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez . Olavarría 1611. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
- Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.
- Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
- Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
- Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata. Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.
- Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.
Junín
- Rodríguez Peña. SUM. A las 10.
- Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.
Luján
- Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.
- El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.
- El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.
- El Carrizal. Ruta provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.
Tupungato
- San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
Lavalle
- El Paramillo. Calle Grosso s/n. A las 9.
- Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.
- Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.
- Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.
- Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.
San Rafael
- Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.
- Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.30.
- Las Paredes. Aeroclub. A las 12.30.
Viernes 27
San Carlos
- Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 10.
- Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
- La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Las Heras
- El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.
- El Pastal. Escuela 1-087 Abón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.
- El Pastal. Los Algarrobos. A las 11.30.
Lavalle
- El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.
- Las Violetas. Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.
- La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.
- El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 10.30.
Rivadavia
- Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.
- Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.
- Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 9.45.
General Alvear
- Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.
- Ciudad. Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
San Martín
- Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9.
- Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.
- Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
- Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
San Rafael
- Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.
- Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.
- Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30.
- Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.40.
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
- Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
- Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Chachingo. Escuela 1-328 José Alvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
- Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y ruta Provincial 60. A las 11.15.
Tunuyán
- Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.
- Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11.
- Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.
Sábado 28
Tunuyán
- Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.
- Villa Seca. Centro de Salud 181. Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.
- El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.
Las Heras
- El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.