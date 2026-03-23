"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 23 al 28 de marzo

Programa-Garrafa-en-tu-barrio-Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa en tu barrio Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Precios de la garrafa según la zona de residencia:

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

Cronograma semanal del 23 al 28 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"

Lunes 23

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 12.45.

Miércoles 25

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Espacio Verde. Manzana. A Lote. 16. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.

Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 12.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Las Heras

El Challao. Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana. E. Casa. 33. A las 10.30.

El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana. D. Casa. 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.

Guaymallén

Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo. Plaza del barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 11.45.

El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.

La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 10.30.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.

San Rafael

El Cerrito. Plaza. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Jueves 26

Guaymallén

Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez . Olavarría 1611. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Tupungato

San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

Lavalle

El Paramillo. Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.30.

Las Paredes. Aeroclub. A las 12.30.

Viernes 27

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Pastal. Escuela 1-087 Abón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal. Los Algarrobos. A las 11.30.

Lavalle

El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas. Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 10.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 9.45.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

San Martín

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9.

Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

San Rafael

Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30.

Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.40.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-328 José Alvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y ruta Provincial 60. A las 11.15.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Sábado 28

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181. Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital - Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Capital - Recorrido 2