Ángel Di María, un visitante ilustre en el estadio Bautista Gargantini

El partido entre Independiente Rivadavia y Rosario Central tuvo una presencia de lujo como la de Ángel Di María, campeón del Mundial Qatar 2022 y verdadera leyenda del fútbol argentino.
El partido entre Independiente Rivadavia y Rosario Central tuvo una presencia de lujo como la de Ángel Di María.
El partido entre Independiente Rivadavia y Rosario Central tuvo una presencia de lujo como la de Ángel Di María, campeón del Mundial Qatar 2022 y verdadera leyenda del fútbol argentino.
Aunque estaba del otro lado y el partido es clave para las aspiraciones de ambos equipos, los hinchas leprosos recibieron con algunos silbidos, pero tambi´pen respeto y admiración a Fideo, quien a los 38 años sigue deslumbrando dentro de la cancha.
Entre aplausos y saludos, el ex Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus (casi nada), vivió su regreso a Mendoza donde ya había estado con la Selección argentina. Incluso un chico, muy afortunado, se quedó con la camiseta que Angelito usó en la entrada en calor y arrojó a la platea.
Esta vez Di María arrancó desde el banco de suplentes, pero eso no empaña su visita al Bautista Gargantini, con la camiseta de su querido Rosario Central y por los puntos, un hecho histórico para el fútbol de Mendoza.
Mientras muchos sueñan con verlo en el Mundial 2026, los hinchas mendocinos se dieron el lujo de ver una vez más a un símbolo de la Selección argentina.
Coincidiendo con su visita a Mendoza, Ángel Di María se recibió de Director Técnico, profesión que alguna vez dijo que le gustaría ejercer en dupla con su amigo Leandro Paredes.
“Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, escribió en sus redes la Escuela de DT ATFA Rosario a la que asistió el notable futbolista.