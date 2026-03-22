Ángel Di María, un visitante ilustre en el estadio Bautista Gargantini

Embed - Se llevó la camiseta de Di María

Esta vez Di María arrancó desde el banco de suplentes, pero eso no empaña su visita al Bautista Gargantini, con la camiseta de su querido Rosario Central y por los puntos, un hecho histórico para el fútbol de Mendoza.

Mientras muchos sueñan con verlo en el Mundial 2026, los hinchas mendocinos se dieron el lujo de ver una vez más a un símbolo de la Selección argentina.

Embed - Di María llegando al Gargantini

Di María ya tiene título de director técnico

Coincidiendo con su visita a Mendoza, Ángel Di María se recibió de Director Técnico, profesión que alguna vez dijo que le gustaría ejercer en dupla con su amigo Leandro Paredes.

“Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, escribió en sus redes la Escuela de DT ATFA Rosario a la que asistió el notable futbolista.