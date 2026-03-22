Alex Arce volvió al gol en Independiente Rivadavia y alimenta su sueño de estar en el Mundial 2026

Con un remate de su sello, Alex Arce volvió a marcar un gol en Independiente Rivadavia, justo antes de la fecha FIFA en la que volverá a formar parte de la selección de Paraguay y a menos de 3 meses del Mundial 2026.
Con un remate de su sello, Alex Arce volvió a marcar un gol en Independiente Rivadavia, justo antes de la fecha FIFA en la que volverá a formar parte de la selección de Paraguay y a menos de 3 meses del Mundial 2026.
El paraguayo compartió el ataque con Sebastián Villa, otro que sueña con el Mundial, y Fabrizio Sartori, y llegando a la media hora de juego literalmente fusiló a Conan Ledesma para marcar el 2 a 0.
Fue el segundo gol de Arce en una temporada en la que este domingo jugó su sexto partido con la camiseta de la Lepra y apenas el tercero como titular.
Su poca participación tuvo que ver con una lesión en el hombro, pese a la que igual fue tenido en cuenta por Gustavo Alfaro para los próximos amistosos ante Grecia el 27 de marzo y Marruecos el 31 de marzo.
De todos modos, teniendo en cuenta que la Liga Profesional no verá acción durante la ventana en la que se realizarán los amistosos, Arce no se perderá ningún partido con la camiseta de Independiente Rivadavia.
El de este domingo fue el gol número 34 de Arce en Independiente Rivadavia donde acumula 55 partidos oficiales y está acercándose a sus registros en Liga de Quito donde anotó 42 tantos en 65 encuentros.
Hay que tener en cuenta que ante Rosario Central fue apenas el tercer partido como titular de Alex en lo que va del 2026.