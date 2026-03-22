Alex Arce volvió al gol en Independiente Rivadavia y alimenta su sueño de estar en el Mundial 2026

Su poca participación tuvo que ver con una lesión en el hombro, pese a la que igual fue tenido en cuenta por Gustavo Alfaro para los próximos amistosos ante Grecia el 27 de marzo y Marruecos el 31 de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035896045717131668&partner=&hide_thread=false ¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M0K3WIv6aO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

De todos modos, teniendo en cuenta que la Liga Profesional no verá acción durante la ventana en la que se realizarán los amistosos, Arce no se perderá ningún partido con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Los números de Alex Arce en Independiente Rivadavia

El de este domingo fue el gol número 34 de Arce en Independiente Rivadavia donde acumula 55 partidos oficiales y está acercándose a sus registros en Liga de Quito donde anotó 42 tantos en 65 encuentros.

arce 2 Foto: Cristian Lozano/UNO

Hay que tener en cuenta que ante Rosario Central fue apenas el tercer partido como titular de Alex en lo que va del 2026.