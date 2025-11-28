Cristian Fabbiani y su picante frase contra Ángel Di María y Rosario Central

El título otorgado a Rosario Central, que fue el equipo mejor clasificado en la tabla Anual de la Liga Profesional 2025, sigue generando polémica. En esta ocasión, quien se refirió a lo sucedido fue Cristian Fabbiani, ex DT de Newell's.
Cristian Fabbiani no dudó a la hora de referirse al polémico título que recibió Rosario Central por ser líder de la tabla Anual
El título otorgado a Rosario Central, que fue el equipo mejor clasificado en la tabla Anual de la Liga Profesional 2025, sigue generando polémica. En esta ocasión, quien se refirió a lo sucedido fue Cristian Fabbiani, ex DT de Newell's.
El Ogro, quien hace un mes se alejó de la Lepra por malos resultados, dijo presente en los estudios de F90 (programa de ESPN) y dejó clara su postura con respecto a la controversia del título que recibieron Ángel Di María y compañía.
El Ogro Fabbiani, quien hace un mes dejó de ser el director técnico de Newell's, dijo presente en los estudios de F90, el programa de ESPN en el que supo desempeñarse como panelista.
Entre los diversos temas que tocó, el ex DT de Deportivo Riestra se refirió a una de las grandes polémicas de este fin de año: el título otorgado a Rosario Central por haber sido el mejor equipo ubicado en la tabla Anual.
Fiel a su estilo, y sin pelos en la lengua, Fabbiani expresó: "Eso no te da un título, no te da nada. Es un mimo a Di María, se entiende, pero campeones no salieron, es la realidad".
A su vez, el Ogro aprovechó para chicanear al Canalla por su tempranera eliminación: “Podes traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Messi y quedaba afuera, es lo mismo”.
Por último, Cristian Fabbiani fue consultado sobre la polémica que se generó en torno a la postura de Estudiantes y su pasillo de espaldas ante el Canalla: “Eso sí, es fútbol, hacelo y ya está”.