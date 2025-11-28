Cristian Fabbiani y su picante frase contra Ángel Di María y Rosario Central

Entre los diversos temas que tocó, el ex DT de Deportivo Riestra se refirió a una de las grandes polémicas de este fin de año: el título otorgado a Rosario Central por haber sido el mejor equipo ubicado en la tabla Anual.

Fiel a su estilo, y sin pelos en la lengua, Fabbiani expresó: "Eso no te da un título, no te da nada. Es un mimo a Di María, se entiende, pero campeones no salieron, es la realidad".

A su vez, el Ogro aprovechó para chicanear al Canalla por su tempranera eliminación: “Podes traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Messi y quedaba afuera, es lo mismo”.

"ES UN MIMO A DI MARÍA". El Ogro Fabbiani se refirió a la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025.



Por último, Cristian Fabbiani fue consultado sobre la polémica que se generó en torno a la postura de Estudiantes y su pasillo de espaldas ante el Canalla: “Eso sí, es fútbol, hacelo y ya está”.