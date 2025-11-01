Cómo está Godoy Cruz en la lucha por la permanencia de la Liga Profesional

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 18.30 con San Martín de San Juan, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Tomba lucha por no descender y por eso será una verdadera final entre mendocinos y sanjuaninos.
Tras la caída de Independiente Rivadavia ante Aldosivi por 3 a 1 de este sábado, la lucha por la permanencia se intensificó y por ello el Expreso está complicado.
Al final de la temporada desciende un equipo por la tabla de promedios y uno por la tabla anual. Por ello es vital que el Tomba de Omar Asad (este domingo el Turco comenzará su tercer ciclo en la institución) le gane al Verdinegro que dirige el ex volante de San Lorenzo Leandro Romagnoli.
San Martín de San Juan, que tiene 26 puntos, quedó en el fondo de la tabla anual, pero como estaría descendiendo por los promedios no hay que contarlo y en este momento deberían jugar un desempate entre Aldosivi (27) y Godoy Cruz (27). El Tomba tiene una diferencia de gol de -17 contra -18, pero no se tiene en cuenta ese ítem.
Gimnasia La Plata tiene 29 puntos y se encuentra a solamente dos unidades de esa lucha, mientras que Talleres de Córdoba (que este sábado le ganó a Vélez por 1 a 0, Newell's Old Boys tienen30 y están en en riesgo. Banfield y Atlético Tucumán suman 31.
San Martín de San Juan (0.897), que debe todavía jugar el clásico frente a Godoy Cruz, está último en los promedios.
Más arriba en la tabla de los promedios se ubican Sarmiento de Junín (1.000), Gimnasia y Esgrima La Plata (1.099), Banfield (1.126) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1.162).