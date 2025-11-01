Cómo está Godoy Cruz en la lucha por la permanencia de la Liga Profesional

Godoy Cruz debería jugar un desempate con Aldosivi

San Martín de San Juan, que tiene 26 puntos, quedó en el fondo de la tabla anual, pero como estaría descendiendo por los promedios no hay que contarlo y en este momento deberían jugar un desempate entre Aldosivi (27) y Godoy Cruz (27). El Tomba tiene una diferencia de gol de -17 contra -18, pero no se tiene en cuenta ese ítem.

Gimnasia La Plata tiene 29 puntos y se encuentra a solamente dos unidades de esa lucha, mientras que Talleres de Córdoba (que este sábado le ganó a Vélez por 1 a 0, Newell's Old Boys tienen30 y están en en riesgo. Banfield y Atlético Tucumán suman 31.

San Martín de San Juan (0.897), que debe todavía jugar el clásico frente a Godoy Cruz, está último en los promedios.

Más arriba en la tabla de los promedios se ubican Sarmiento de Junín (1.000), Gimnasia y Esgrima La Plata (1.099), Banfield (1.126) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1.162).