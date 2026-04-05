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Federal A

Atlético San Martín recibe a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de obtener su primera victoria

Atlético Club San Martín jugará este domingo desde las 17 como local frente a Atenas de Río Cuarto, por la 3ra fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético San Martín jugará frente a Atenas, de local.

Atlético San Martín jugará frente a Atenas, de local.

Atlético Club San Martín jugará este domingo como local ante Atenas de Río Cuarto, en el marco de la 3ra fecha de la zona 3 del Torneo Federal A.

Corrales- Atlético San Martín

El encuentro se disputará desde las 17 y Pablo Núñez, de San Juan será el encargado de controlar las acciones entre el Chacarero y el Albo.

El Chacarero viene de sufrir una dura derrota de visitante frente a Cipolletti de Río Negro. El equipo dirigido por Christian Corrales cayó por 3 a 0 e irá por la recuperación ante su público.

-atlético san martin

Atlético San Martín aún no ha podido ganar en el Federal A

El Atlético San Martín aún no ha podido ganar en el Torneo Federal A. En el estreno, de local, igualó frente a Juventud Unida, de San Luis y luego cayó en Río Negro.

Frente a Atenas buscará su primera victoria en el certamen y también su primer gol ya que no marcó en las dos fechas iniciales.

Atenas viene de quedar eliminado en la Copa Argentina

Atenas de Río Cuarto viene de caer 4 a 2 ante Independiente de Avellaneda en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El conjunto dirigido por Gastón Leva había comenzado el Federal A con una victoria de local por 3-1 ante Cipolletti y en la segunda fecha quedó libre

Probables formaciones:

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Juan josé Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Leandro Barrera y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.

Fabricio Ojeda y Leandro Barrera

Atenas de Río Cuarto: Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Agustín Galeazzi y Thiago Pagliaricci; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Paulo Oballes y Ezequiel Morales. DT:Gastón Leva.

Estadio: Atlético San Martín

Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan

Hora: 17

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