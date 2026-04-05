Atlético San Martín recibe a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de obtener su primera victoria

Atlético Club San Martín jugará este domingo como local ante Atenas de Río Cuarto, en el marco de la 3ra fecha de la zona 3 del Torneo Federal A.
Atlético Club San Martín jugará este domingo desde las 17 como local frente a Atenas de Río Cuarto, por la 3ra fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Atlético Club San Martín jugará este domingo como local ante Atenas de Río Cuarto, en el marco de la 3ra fecha de la zona 3 del Torneo Federal A.
El encuentro se disputará desde las 17 y Pablo Núñez, de San Juan será el encargado de controlar las acciones entre el Chacarero y el Albo.
El Chacarero viene de sufrir una dura derrota de visitante frente a Cipolletti de Río Negro. El equipo dirigido por Christian Corrales cayó por 3 a 0 e irá por la recuperación ante su público.
El Atlético San Martín aún no ha podido ganar en el Torneo Federal A. En el estreno, de local, igualó frente a Juventud Unida, de San Luis y luego cayó en Río Negro.
Frente a Atenas buscará su primera victoria en el certamen y también su primer gol ya que no marcó en las dos fechas iniciales.
Atenas de Río Cuarto viene de caer 4 a 2 ante Independiente de Avellaneda en los 32avos de final de la Copa Argentina.
El conjunto dirigido por Gastón Leva había comenzado el Federal A con una victoria de local por 3-1 ante Cipolletti y en la segunda fecha quedó libre
Probables formaciones:
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Juan josé Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Leandro Barrera y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.
Fabricio Ojeda y Leandro Barrera
Atenas de Río Cuarto: Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Agustín Galeazzi y Thiago Pagliaricci; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Paulo Oballes y Ezequiel Morales. DT:Gastón Leva.
Estadio: Atlético San Martín
Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan
Hora: 17