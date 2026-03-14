Atlético San Martín jugó un amistoso ante Montecaseros antes de su debut en el Federal A

El Albirrojo se impuso por 2 a 0 con goles de Diego González y Juan Manuel Mazzolo y el equipo titular presentó a estos once jugadores: Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Leandro Barrera, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara.

El segundo equipo del Atlético San Martín formó con Nicolás Rosa, Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata, Franco Rodríguez, Héctor Pérez, Franceso Benedetti y Juan Manuel Mazzolo; Agustín Ferro y Diego González.

Con este ensayo ante el Lobo el equipo de Christian Corrales cerró su pretemporada y ahora piensa en su debut ante Juventud Unida, de San Luis y en el objetivo de ser protagonista en la edición 2026 del Torneo Federal A.

La zona del Atlético San Martín

Atlético San Martín compartirá la Zona 3 del torneo Federal A con Huracán Las Heras, FADEP ( los otros dos equipos mendocinos), Costa Brava (La Pampa) Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Juventud Unida Universitario (San Luis), Atenas (Río Cuarto) - Cipolletti de Río Negro y Deportivo Rincón (Neuquén).