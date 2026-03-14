Atlético San Martín jugó un amistoso ante Montecaseros antes de su debut en el Federal A

Atlético San Martín está en la recta final de la pretemporada de cara al inicio del Torneo Federal A.
El Atlético San Martín jugó un amistoso con Montecaseros y el próximo viernes arranca el Federal A ante Juventud Unida de San Luis.
Atlético San Martín está en la recta final de la pretemporada de cara al inicio del Torneo Federal A.
El Chacarero tendrá su estreno en la categoría este viernes desde las 21 ante Juventud Unida, de San Luis, en el estadio Libertador General san Martín.
Por eso el equipo de Christian Corrales disputó un partido amistoso ante Montecaseros, en condición de visitante, donde el DT aprovechó para darle minutos de fútbol a sus jugadores.
El Albirrojo se impuso por 2 a 0 con goles de Diego González y Juan Manuel Mazzolo y el equipo titular presentó a estos once jugadores: Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Leandro Barrera, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara.
El segundo equipo del Atlético San Martín formó con Nicolás Rosa, Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata, Franco Rodríguez, Héctor Pérez, Franceso Benedetti y Juan Manuel Mazzolo; Agustín Ferro y Diego González.
Con este ensayo ante el Lobo el equipo de Christian Corrales cerró su pretemporada y ahora piensa en su debut ante Juventud Unida, de San Luis y en el objetivo de ser protagonista en la edición 2026 del Torneo Federal A.
Atlético San Martín compartirá la Zona 3 del torneo Federal A con Huracán Las Heras, FADEP ( los otros dos equipos mendocinos), Costa Brava (La Pampa) Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Juventud Unida Universitario (San Luis), Atenas (Río Cuarto) - Cipolletti de Río Negro y Deportivo Rincón (Neuquén).