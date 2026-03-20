Atlético San Martín debuta en el Federal A ante Juventud Unida de San Luis

El encuentro se disputará desde las 21.30, corresponde a la Zona 3 y Rodrigo Rivero (Santiago del Estero) será el encargado de controlar las acciones entre el Chacarero y el Auriazul.

Nahuel Bernabé.. 1.jpg Nahuel Bernabé es uno de los jugadores que sigue en el Atlético Club San Martín.

Tras una larga inactividad el albirrojo vuelve al ruedo. Su último partido fue el 12 d octubre pasado con Sarmiento de La Banda en el partido de vuelta de los 16vos de final de la Reválida.