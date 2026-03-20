Atlético San Martín debuta en el Federal A ante Juventud Unida de San Luis

En su debut en el Torneo Federal A 2026, Atlético Club San Martín jugará como local ante Juventud Unida de San Luis.
Atlético San Martín debutará este viernes desde las 21.30 como local frente a Juventud Unida, de San Luis en el inicio de la Zona 3 del Torneo Federal A
En su debut en el Torneo Federal A 2026, Atlético Club San Martín jugará como local ante Juventud Unida de San Luis.
El encuentro se disputará desde las 21.30, corresponde a la Zona 3 y Rodrigo Rivero (Santiago del Estero) será el encargado de controlar las acciones entre el Chacarero y el Auriazul.
Tras una larga inactividad el albirrojo vuelve al ruedo. Su último partido fue el 12 d octubre pasado con Sarmiento de La Banda en el partido de vuelta de los 16vos de final de la Reválida.
Con Christian Corrales a la cabeza, y un equipo renovado, el Atlético San Martín quiere dar pelea y retornar a los primeros planos del fútbol argentino.
Juventud Unida de San Luis, dirigido por Hernán Vázquez, ha renovado el plantel con el objetivo de ser un equipo competitivo en una zona que promete ser muy pareja.
Probables formaciones:
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Leandro Barrera, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.
Juventud Unida (SL): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Jesús Sosa, Alexis González, Sebastián Cadelago, Santino Moya; Lautaro Lucero y Juan Amieva. DT: Hernán Vázquez.
Estadio: Atlético San Martín
Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)
Hora: 21.30