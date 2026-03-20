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Atlético San Martín debuta en el Federal A ante Juventud Unida de San Luis

Atlético San Martín debutará este viernes desde las 21.30 como local frente a Juventud Unida, de San Luis en el inicio de la Zona 3 del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Christian Corrales sigue como entrenador del Atlético San Martín.

Christian Corrales sigue como entrenador del Atlético San Martín.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En su debut en el Torneo Federal A 2026, Atlético Club San Martín jugará como local ante Juventud Unida de San Luis.

El encuentro se disputará desde las 21.30, corresponde a la Zona 3 y Rodrigo Rivero (Santiago del Estero) será el encargado de controlar las acciones entre el Chacarero y el Auriazul.

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Nahuel Bernabé es uno de los jugadores que sigue en el Atlético Club San Martín.

Nahuel Bernabé es uno de los jugadores que sigue en el Atlético Club San Martín.

Tras una larga inactividad el albirrojo vuelve al ruedo. Su último partido fue el 12 d octubre pasado con Sarmiento de La Banda en el partido de vuelta de los 16vos de final de la Reválida.

Con Christian Corrales a la cabeza, y un equipo renovado, el Atlético San Martín quiere dar pelea y retornar a los primeros planos del fútbol argentino.

Juventud Unida de San Luis, dirigido por Hernán Vázquez, ha renovado el plantel con el objetivo de ser un equipo competitivo en una zona que promete ser muy pareja.

FIXTRUE DE SAN MARTÍN.

Las incorporaciones del Atlético San Martín

  • Fabricio Ojeda: volante, ex Juventud Unida de San Luis.
  • Leonardo Rodríguez: arquero, de 33 años que jugó en Racing de Córdoba y Central Norte de Salta
  • Ricardo Dichiara: delantero de 29 proveniente de Cipolletti de Río Negro.
  • Ricardo Herensperger: volante ofensivo que llegó desde Argentino.
  • Rafael Ferro: delantero de 23 años llegó de Deportivo Madryn.
  • Enzo Tejada: volante, proveniente de Pacífico.
  • Leandro Barrera: delantero, jugaba en Cobreloa de Chile.
  • Héctor Pérez: volante, llega de Unión de Villa Krause.
  • Matías Contreras: defensor, era jugador de Antofagasta de Chile.
  • Mauricio Aguirre: volante, viene de la UAI Urquiza.
  • Franco Rodríguez: mediocampista, regresó tras su paso en Guillermo Brown de Puerto Madryn.
  • Francisco Corinti: arquero, tiene 26 años, llega proveniente de Orlandina Calcio (Italia)
  • Valentino Caro: defensor, tiene 18 años, llegó desde Estudiantes de San Luis.
  • Mateo Zapata: defensor, de 21 años ex Ferro de General Pico.
  • Agustín Ferro: delantero de 26 años, llega proveniente de Virtus Bergamo (Italia)
  • Joaquín López: delantero, de 21 años proveniente de Belgrano de Córdoba.
  • Juan Manuel Mazzolo: defensor, de 23 años proveniente de Luján Sport Club.
  • Pedro Velázquez: defensor central de 21 años, vistió las camisetas de Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba

Los que renovaron

  • Valentín Rosa (arquero)
  • Juan José Almeida (defensor)
  • Lucas Mas (defensor)
  • Nahuel Bernabé (defensor)
  • Valentín Mercado (defensor)
  • Emanuel Décimo (volante)
  • Diego González (delantero)

Probables formaciones:

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Leandro Barrera, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Juventud Unida (SL): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Jesús Sosa, Alexis González, Sebastián Cadelago, Santino Moya; Lautaro Lucero y Juan Amieva. DT: Hernán Vázquez.

Estadio: Atlético San Martín

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Hora: 21.30

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