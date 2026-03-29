Atlético Club San Martín visitará a Cipolletti por la 2da fecha del Torneo Federal A

Christian Corrales no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que vienen de empatar ante Juventud Unida de San Luis en el estadio Libertador General San Martín.

Concentrados san Martín.

Cipolletti tendrá el estreno de un nuevo entrenador

Con el estreno de Fabián Enríquez como DT principal, el Albinegro buscará la recuperación tras la derrota 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto. Alejandro Barbona fue el DT interino en reemplazo del Chango Cravero, que tuvo que dejar el cargo por problemas de salud.

Se jugará con público en la Visera de Cemento

Se confirmó que su debut como local en La Visera de Cemento se jugará con público. A pesar de los disturbios ocurridos durante la despedida del plantel hacia Río Cuarto, la dirigencia y los organismos de seguridad aprobaron un estricto operativo que permitirá a los fanáticos albinegros acompañar al equipo este domingo.

Ficha del partido y probables formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Enríquez.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Facundo Britos; Enzo Tejada, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro; Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.

Estadio: Cipolletti de Río Negro

Árbitro: Kevin Bustos

Hora: 15.30