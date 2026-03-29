Atlético Club San Martín visitará a Cipolletti por la 2da fecha del Torneo Federal A

Atlético Club San Martín jugará como visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha del Torneo Federal A 2026. El encuentro se disputará en La Visera, este domingo desde las 15.30, corresponde a la Zona 3, y Kevin Bustos (de Coronel Rodríguez, provincia de Buenos Aires) será el encargado de controlar las acciones.
Atlético Club San Martín busca su primer triunfo en el Torneo Federal A
El conjunto dirigido por Christian Corrales en el arranque del Torneo Federal A igualó sin goles en su cancha frente a Juventud Unida de San Luis. El Chacarero no tuvo un buen funcionamiento en el primer partido que disputó y debió conformarse con una igualdad.
En su segunda presentación intentará tener un resultado positivo frente a Cipolletti de Río Negro, que debutará como local y que viene de perder como visitante por 3 a 1 ante Atenas de Río Cuarto.
Christian Corrales no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que vienen de empatar ante Juventud Unida de San Luis en el estadio Libertador General San Martín.
Cipolletti tendrá el estreno de un nuevo entrenador
Con el estreno de Fabián Enríquez como DT principal, el Albinegro buscará la recuperación tras la derrota 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto. Alejandro Barbona fue el DT interino en reemplazo del Chango Cravero, que tuvo que dejar el cargo por problemas de salud.
Se jugará con público en la Visera de Cemento
Se confirmó que su debut como local en La Visera de Cemento se jugará con público. A pesar de los disturbios ocurridos durante la despedida del plantel hacia Río Cuarto, la dirigencia y los organismos de seguridad aprobaron un estricto operativo que permitirá a los fanáticos albinegros acompañar al equipo este domingo.
Ficha del partido y probables formaciones
Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Enríquez.
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Facundo Britos; Enzo Tejada, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro; Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.