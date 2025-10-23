Arquero mundialista opinó sobre River en medio de las críticas a Franco Armani: "Es un sueño que tengo"

Bono El arquero marroquí habló sobre River.

En diálogo con DSports Radio, el marroquí habló sobre River cuando le consultaron si le gustaría jugar para el Millo: "Ojalá. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo porque tengo un cariño muy grande al fútbol argentino y a Argentina en general".

Y hondó sobre por qué ve difícil la situación de llegar al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: "Siempre cuando estás en un lugar y tenés la oportunidad de competir, no es fácil decidir, sabiendo que en Argentina no es fácil entrar también porque los equipos tienen a sus arqueros".

"Son situaciones que se tienen que dar, pero siempre que hablo con gente de Argentina hay buena onda y ese cariño que hace que quiera jugar en el fútbol argentino", explicó el arquero marroquí de 34 años.

Bono lamentó la caída de River por cuartos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras: "Cuando puedo lo sigo. La verdad que fue una lástima lo de la Libertadores, pero sabemos que no es fácil porque los brasileños son muy competitivos, tienen jugadores de alto nivel".

"Creo que River está ahí cada año y lo veo como un club estable. Puede salir campeón, como no, pero siempre está ahí y eso en el fútbol de ahora no es fácil, porque los clubes hacen tres años buenos y después entran en problemas", continuó el análisis del arquero.

"A River no lo veo así, tiene estabilidad en todos los sentidos y cuando pueda salir campeón, saldrá", concluyó Yassine Bounou.