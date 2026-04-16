Alarma en River: dos jugadores lesionados y con posibilidad de perderse el Superclásico ante Boca

Pese a que Eduardo Coudet puso en cancha más suplentes que titulares, el DT no pudo evitar preservar a todos aquellos futbolistas que suelen jugar habitualmente. Por ello, Vera y Quintero estuvieron desde el arranque. Pero la jugada no salió como la esperaba el Millonario ya que ambos, en la antesala del Superclásico, debieron abandonar el campo de juego por distintas molestias físicas que preocupan al mundo River.

juanfer lesion Juanfer Quintero salió lesionado en River tras la victoria ante Carabobo por Sudamericana.

Dos lesionados en River, ¿se pierden el Superclásico?

En el caso de Fausto Vera, el volante debió abandonar el campo de juego antes de cumplirse los 20 minutos de la primera parte. Al disputar una pelota, el futbolista quedó resentido en su pierna derecha pero intentó seguir jugando en el duelo por Copa Sudamericana. Sin embargo, transcurridos los minutos, el mediocampista se tiró al suelo en señal de que no podía continuar y se fue reemplazado por su habitual compañero de zaga en el medio de River, Aníbal Moreno.