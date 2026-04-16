Alarma en River: dos jugadores lesionados y con posibilidad de perderse el Superclásico ante Boca

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En el banco de suplentes pudo verse a Fausto Vera con hielo en la zona y, para alivio del cuerpo técnico, pudo salir caminando con normalidad de Monumental luego de la victoria ante Carabobo.
Por el lado de Juanfer Quintero, el colombiano comenzó a presentar molestias a los 10 minutos del complemento y, al percibir que no podía continuar con normalidad, le pidió el cambio a Coudet de inmediato. Kendry Páez fue su reemplazante.
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Al dirigirse al vestuario, Quintero fue rengueando y pudo notárselo ofuscado y con gestos de dolor. Tanto el colombiano como Fausto Vera se harán estudios pertinentes para conocer sus respectivas lesiones. Lo cierto es que su participación en el Superclásico ante Boca del próximo domingo queda en duda dada la cercanía del partido y la magnitud del mismo, por lo cual Coudet querrá poner en cancha lo mejor que tiene a disposición.