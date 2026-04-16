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Alarma en River: dos jugadores lesionados y con posibilidad de perderse el Superclásico ante Boca

River recibió la mala noticia de la lesión de dos habituales titulares en la victoria ante Carabobo, a días de Superclásico ante Boca

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Preocupación en Coudet y River por la lesión de dos habituales titulares en la victoria ante Carabobo por Sudamericana. 

Preocupación en Coudet y River por la lesión de dos habituales titulares en la victoria ante Carabobo por Sudamericana. 

La ajustada victoria de River ante Carabobo no dejó un saldo del todo positivo para el equipo del Chacho Coudet. Si bien el triunfo le permitió al Millonario quedar puntero de su grupo, el lado B de la victoria lo trajeron las lesiones de Fausto Vera y Juanfer Quintero, a días del Superclásico.

Pese a que Eduardo Coudet puso en cancha más suplentes que titulares, el DT no pudo evitar preservar a todos aquellos futbolistas que suelen jugar habitualmente. Por ello, Vera y Quintero estuvieron desde el arranque. Pero la jugada no salió como la esperaba el Millonario ya que ambos, en la antesala del Superclásico, debieron abandonar el campo de juego por distintas molestias físicas que preocupan al mundo River.

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Juanfer Quintero sali&oacute; lesionado en River tras la victoria ante Carabobo por Sudamericana.&nbsp;

Juanfer Quintero salió lesionado en River tras la victoria ante Carabobo por Sudamericana.

Dos lesionados en River, ¿se pierden el Superclásico?

En el caso de Fausto Vera, el volante debió abandonar el campo de juego antes de cumplirse los 20 minutos de la primera parte. Al disputar una pelota, el futbolista quedó resentido en su pierna derecha pero intentó seguir jugando en el duelo por Copa Sudamericana. Sin embargo, transcurridos los minutos, el mediocampista se tiró al suelo en señal de que no podía continuar y se fue reemplazado por su habitual compañero de zaga en el medio de River, Aníbal Moreno.

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En el banco de suplentes pudo verse a Fausto Vera con hielo en la zona y, para alivio del cuerpo técnico, pudo salir caminando con normalidad de Monumental luego de la victoria ante Carabobo.

Por el lado de Juanfer Quintero, el colombiano comenzó a presentar molestias a los 10 minutos del complemento y, al percibir que no podía continuar con normalidad, le pidió el cambio a Coudet de inmediato. Kendry Páez fue su reemplazante.

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Al dirigirse al vestuario, Quintero fue rengueando y pudo notárselo ofuscado y con gestos de dolor. Tanto el colombiano como Fausto Vera se harán estudios pertinentes para conocer sus respectivas lesiones. Lo cierto es que su participación en el Superclásico ante Boca del próximo domingo queda en duda dada la cercanía del partido y la magnitud del mismo, por lo cual Coudet querrá poner en cancha lo mejor que tiene a disposición.

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