A qué hora juega River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River viene de vencer 2-1 a Huracán en condición de visitante, en el debut de Eduardo Coudet como técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

concentrados-river Los concentrados de River.

Así el Millo está quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, por lo que en caso de conseguir una nueva victoria podrían meterse de lleno en la pelea por la punta.

Sarmiento viene de empatar como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia”. El equipo de Junín está duodécimo con solo 10 puntos.

La última vez que River y Sarmiento se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.

Las probables formaciones de River y Sarmiento:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Adrián Franklin.

Hora: 19:45.

TV: ESPN Premium-