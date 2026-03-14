Netflix tiene la serie con Sofía Vergara que impacta con solo 6 capítulos y arrasa a nivel mundial

La protagonista es Sofía Vergara, quien sorprende con un papel muy distinto al que la hizo famosa en Modern Family. La serie también cuenta con la participación de Karol G y presenta una historia intensa que mezcla crimen, poder y ambición en Netflix.

Desde su estreno en 2024, la producción recibió muy buenas críticas, tanto de especialistas como de los propios suscriptores de Netflix. Con solo 6 capítulos de entre 48 y 59 minutos, logró posicionarse entre las series más vistas del género narco dentro de la plataforma.