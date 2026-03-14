Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Griselda se convirtió en uno de los dramas criminales más comentados de la plataforma. La historia, basada en hechos reales, sigue el ascenso de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco dentro del mundo del narcotráfico.
Netflix tiene la serie con Sofía Vergara que impacta con solo 6 capítulos y arrasa a nivel mundial
Sofía Vergara es la protagonista de este drama criminal de Netflix que arrasa entre las mejores series y películas de la plataforma
La protagonista es Sofía Vergara, quien sorprende con un papel muy distinto al que la hizo famosa en Modern Family. La serie también cuenta con la participación de Karol G y presenta una historia intensa que mezcla crimen, poder y ambición en Netflix.
Desde su estreno en 2024, la producción recibió muy buenas críticas, tanto de especialistas como de los propios suscriptores de Netflix. Con solo 6 capítulos de entre 48 y 59 minutos, logró posicionarse entre las series más vistas del género narco dentro de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Griselda
Griselda es una serie de ficción basada en hechos reales que narra la trayectoria de Griselda Blanco, interpretada por Sofía Vergara, desde Medellín hasta que se erigió en "la Madrina" del emporio de la droga de Miami.
Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Griselda versa: "Esta dramatización inspirada en hechos reales sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como 'la Madrina' de la drogra de Miami".
Reparto de Griselda, serie de Netflix
- Sofía Vergara como Griselda Blanco
- Alberto Guerra como Darío
- Vanessa Ferlito como Isabel
- Alberto Ammann como Alberto Bravo
- Karol G como Carla
- Christian Tappan como Arturo
- Diego Trujillo como Germán Panesso
- Paulina Dávila como Carmen
Dónde ver la serie Griselda, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Griselda se puede ver en Netflix.
- España: la serie Griselda se puede ver en Netflix.