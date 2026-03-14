Vélez batió a Platense para seguir siendo puntero y único invicto del Torneo Apertura

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Con este resultado, Vélez llega a 22 puntos (6 victorias y 4 empates en 10 partidos), manteniéndose como el único invicto del certamen y también posicionándose en lo más alto de la tabla anual general.

Embed - ¡MÁS PUNTERO QUE NUNCA! EL FORTÍN GANÓ Y MANDA EN EL GRUPO A | Platense 0-2 Vélez | RESUMEN

El equipo del Mellizo no conoce la derrota en lo que va del Apertura y Platense no pudo cortar una racha de empates para meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

El Calamar tiene 14 puntos, estaba en zona de clasificación, pero el encuentro terminó siendo un nuevo un golpe de autoridad para Vélez, y aunque todavía falta mucho bien puede decirse que es uno de los candidatos más firmes al título del Torneo Apertura.