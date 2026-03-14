Vélez batió a Platense para seguir siendo puntero y único invicto del Torneo Apertura
Vélez visitó a Platense y se llevó una victoria contundente para seguir liderando la Zona A y mantenerse invicto.
Por UNO
En un duelo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield visitó a Platense en Vicente López y se llevó una victoria contundente por 2-0 que le permite seguir liderando en soledad la Zona A y mantenerse invicto en el campeonato.
El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, mostró una vez más su solidez defensiva y efectividad en ataque.
Los goles llegaron gracias a Florián Monzón y Lucas Robertone, sellando un triunfo que no solo le permite sumar 3 puntos valiosísimos sino que refuerza la gran campaña del equipo de Liniers.
Con este resultado, Vélez llega a 22 puntos (6 victorias y 4 empates en 10 partidos), manteniéndose como el único invicto del certamen y también posicionándose en lo más alto de la tabla anual general.
Embed - ¡MÁS PUNTERO QUE NUNCA! EL FORTÍN GANÓ Y MANDA EN EL GRUPO A | Platense 0-2 Vélez | RESUMEN
El equipo del Mellizo no conoce la derrota en lo que va del Apertura y Platense no pudo cortar una racha de empates para meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.
El Calamar tiene 14 puntos, estaba en zona de clasificación, pero el encuentro terminó siendo un nuevo un golpe de autoridad para Vélez, y aunque todavía falta mucho bien puede decirse que es uno de los candidatos más firmes al título del Torneo Apertura.