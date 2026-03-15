Fue cancelada la Finalissima entre la Selección argentina y España.

Debido a la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Qatar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

Europa propuso realizar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original y con la misma cantidad de público para ambos, algo que fue rechazado por la AFA.

finalissima No se jugará la Finalissima.

Según dijo la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado.

El comunicado de la UEFA donde anunció la cancelación de la Finalissima

"Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia", dijo la UEFA

Nota en elaboración.