Fue cancelada la Finalissima entre la Selección argentina y España.

Finalmente se canceló la Finalissima que debían jugar la Selección argentina y España el 27 de marzo. Así lo anunció la UEFA en un comunicado, ya que las federaciones de ambos países no se pusieron de acuerdo dónde jugar el partido.
Fue cancelada la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España. Así lo anunció la UEFA en un comunicado
Finalmente se canceló la Finalissima que debían jugar la Selección argentina y España el 27 de marzo. Así lo anunció la UEFA en un comunicado, ya que las federaciones de ambos países no se pusieron de acuerdo dónde jugar el partido.
La Finalissima no se podía jugar en Qatar debido a la situación política que atraviesa la región.
El organismo europeo dijo que intentó encontrar alternativas para mantener la Finalissima, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.
Debido a la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Qatar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.
Europa propuso realizar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original y con la misma cantidad de público para ambos, algo que fue rechazado por la AFA.
Según dijo la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado.
"Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia", dijo la UEFA
Nota en elaboración.