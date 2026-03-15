Ni agua caliente, ni yuyos: el tipo de mate que es tendencia con grandes beneficios

Mientras que el mate tradicional con agua a 80°C sigue siendo el rey de las oficinas y plazas, una variante con raíces rurales ha saltado a la fama en las redes sociales, siendo una tendencia impulsada en los tiempos de hoy por las redes sociales, y en la antigüedad por aquellos que experimentaban.
El mate de leche es una infusión con grandes beneficios para la salud, ya que es un respuesta para quienes buscan una experiencia más suave, nutritiva y, sobre todo, amigable con el estómago.
Mate de leche, una tendencia beneficiosa
A diferencia de la cebada clásica, que para muchos puede resultar irritante, el mate preparado con leche ofrece beneficios que la ciencia y la sabiduría popular hoy rescatan.
La leche actúa como un buffer natural que neutraliza el pH de la yerba. Es la solución definitiva para quienes aman el mate pero sufren de reflujo o pesadez gástrica.
A través de este nuevo mate, y en una sola sentada, estás sumando calcio y vitaminas (A y D), transformando una simple costumbre en un alimento completo para la merienda.
Si bien la receta original pide leche de vaca entera, la tendencia "plant-based" ha integrado con éxito las bebidas de almendras, avena y coco. Estas variantes aportan un dulzor natural que marida perfectamente con la yerba despalada.
Consejos a la hora de preparar este mate
- El recipiente es clave: jamás uses un mate de calabaza o madera, ya que la porosidad absorbe la leche y genera bacterias. Optá por vidrio, cerámica o acero inoxidable.
- La temperatura sagrada: la leche nunca debe hervir. El punto justo son los 75°C. Si hierve, el sabor cambia y la bombilla se tapa con la nata.
- El toque de sabor: poné una base de azúcar o miel en el fondo del mate antes de la yerba. Muchos usuarios están sumando una pizca de canela o coco rallado para elevar la experiencia al nivel de un "latte" de especialidad.