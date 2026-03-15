Ni agua caliente, ni yuyos: el tipo de mate que es tendencia con grandes beneficios

La leche actúa como un buffer natural que neutraliza el pH de la yerba. Es la solución definitiva para quienes aman el mate pero sufren de reflujo o pesadez gástrica.

A través de este nuevo mate, y en una sola sentada, estás sumando calcio y vitaminas (A y D), transformando una simple costumbre en un alimento completo para la merienda.

mate de leche El mate de leche es una gran solución para quienes tienen acidez.

Si bien la receta original pide leche de vaca entera, la tendencia "plant-based" ha integrado con éxito las bebidas de almendras, avena y coco. Estas variantes aportan un dulzor natural que marida perfectamente con la yerba despalada.

Consejos a la hora de preparar este mate