Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Garra se destaca como una de las historias deportivas más recomendadas de la plataforma. Dirigida por Jeremiah Zagar, la película combina drama, deporte y momentos emotivos en un relato sobre segundas oportunidades.
Netflix tiene la película con Adam Sandler que emociona hasta las lágrimas y dura menos de 2 horas
Adam Sandler es el protagonista de este drama emotivo que arrasa entre las nuevas series y películas de Netflix
El protagonista es Adam Sandler, quien interpreta a un cazatalentos de la NBA que decide apostar todo por descubrir a un joven jugador y cambiar su destino. Su actuación recibió muy buenas críticas: desde Deadline señalaron que el actor ofrece “una de las mejores actuaciones del año”.
La crítica también valoró el tono humano de la historia. Diego Lerer, de MicropsiaCine.com, la definió como “una sencilla, tradicional y relativamente emotiva película deportiva sobre segundas oportunidades”. Por su parte, Leonardo D’Espósito, de Revista Noticias, escribió:
"Garra’ es un motivo para ser felices: una película formalmente simple, narrada con ese medio tono entre comedia y drama que solo los americanos manejan con maestría”.
Netflix: de qué trata la película Garra
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Garra versa: "Sandler interpreta a un cazatalentos de baloncestistas en horas bajas que, estando en el extranjero, descubre un jugador con enorme talento pero con un pasado difícil. Sin la aprobación de su equipo, decide llevarse el fenómeno con él, dándoles a ambos una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA".
Netflix: tráiler de la película Garra
Netflix: reparto de la película Garra
- Adam Sandler
- Juancho Hernangómez
- Queen Latifah
- Ben Foster
- Kenny Smith
- Robert Duvall
- Jordan Elizabeth Hull
- María Botto
- Heidi Gardner
- Ainhoa Pillet
- Anthony Edwards
Dónde se puede ver la película Garra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Garra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Garra se puede ver en Netflix.
- España: la película Garra se puede ver en Netflix.