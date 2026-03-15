Netflix tiene la película con Adam Sandler que emociona hasta las lágrimas y dura menos de 2 horas

El protagonista es Adam Sandler, quien interpreta a un cazatalentos de la NBA que decide apostar todo por descubrir a un joven jugador y cambiar su destino. Su actuación recibió muy buenas críticas: desde Deadline señalaron que el actor ofrece “una de las mejores actuaciones del año”.

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La crítica también valoró el tono humano de la historia. Diego Lerer, de MicropsiaCine.com, la definió como “una sencilla, tradicional y relativamente emotiva película deportiva sobre segundas oportunidades”. Por su parte, Leonardo D’Espósito, de Revista Noticias, escribió: