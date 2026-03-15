Por tercera vez el Rally de las Bodegas fue para padre e hijo: Juan y Alberto Tonconogy

rally de las bodegas2 El podio: las tres mejores duplas del Rally de las Bodegas. Foto: Rally de las Bodegas

Los Tonconogy, otra vez los mejores

Un gran marco de público acompañó el arribo de las tripulaciones en el arco de llegada, donde la caravana de autos fue recibida con aplausos antes de consagrar a Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy como los ganadores de la competencia.

La dupla integrada por el hijo y su padre, a bordo de un Riley Sprite de 1936, se quedó por tercera vez con el triunfo en este rally, que forma parte del calendario nacional de la ACA y del calendario internacional de la FIVA. Para Juan Tonconogy , uno de los grandes referentes de la especialidad, se trató de su sexta victoria en la prueba, que lo consagra como el máximo ganador del Rally de las Bodegas.

El segundo puesto le correspondió a Alejandro López y Gabriel Gourovich , con un Mercedes Benz 290 Sport C del año 1936. Mientras que la tercera colocación fue para Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt , a bordo de un Bugatti T38 de 1927.

rally de las bodegas3 Los mejores mendocinos, Emiliano y Roberto Cejas, con sus premios y los organizadores. Foto: Rally de las Bodegas

Entre los participantes mendocinos y por cuarto año consecutivo, la dupla mejor ubicada fue la de Emiliano Cejas y Roberto Cejas, con un Alfa Romeo Giulia 1600 GT del año 1968, que finalizó en la octava colocación. Matías Monserrat y Sol Conalbi , en un Fiat 1500 Coupé de 1969, llegaron en la 12° posición mientras que el podio mendocino lo completó Mario Viazzo junto a su hijo Mario. Sobre un Fiat 1500 Coupé de 1967, terminaron en la colocación 15ª.

Además se entregó la Copa Malbec Luján de Cuyo , un trofeo especial para el ganador de todas las pruebas que se disputaron en el departamento lujanino. Y el binomio de mejor rendimiento en esos caminos fue el de Juan Toncogny y Alberto Toncogny.

La organización, que premió a los diez primeros de la general y los tres mejores de las categorías A, B y C, también otorgó estas distinciones especiales:

Conductoras: Fiorella y Donatella Taraborell

Fiorella y Donatella Taraborell Conductor caballero: Lucas Lovera

Lucas Lovera Espíritu Deportivo: Enrique Carelli

La última jornada del RDLB 2026 transitó sectores como el Cerro de la Gloria y Chacras de Coria , para luego dirigirse a la bodega Pulenta Estate . Después del recorrido continuó por Tupungato, se llegó a Casa de Uco ; para finalizar el último día de competencia en Catena Zapata .

El rally contó con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y forma parte del calendario oficial de Vendimia 2026. Acompañaron en esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Dolce Gusto, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.

Una de las características que distingue al Rally de las Bodegas es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas a su itinerario. En esta edición también forman parte del recorrido Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento.

La clasificación completa puede verse aquí: clasificación.

rally de las bodegas1 Los ganadores con sus trofeos. Foto: Rally de las Bodegas

Todos los ganadores del Rally de las Bodegas