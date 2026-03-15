Por tercera vez el Rally de las Bodegas fue para padre e hijo: Juan y Alberto Tonconogy
La 23° edición del Rally de las Bodegas consagró a los Tonconogy. Otra integrante de la familia -Margarita- fue tercera junto a Gastón Zilbergleijt
La dupla que armaron padre e hijo, se adjudicó la victoria en la competencia que recorrió 700 kilómetros por caminos del vino. Emiliano y Roberto Cejas fueron los mejores mendocinos clasificados.
La 23ª edición del Rally de las Bodegas “Copa Park Hyatt” llegó a su fin con un cierre a la altura de su historia.
Los Tonconogy, otra vez los mejores
Un gran marco de público acompañó el arribo de las tripulaciones en el arco de llegada, donde la caravana de autos fue recibida con aplausos antes de consagrar a Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy como los ganadores de la competencia.
La dupla integrada por el hijo y su padre, a bordo de un Riley Sprite de 1936, se quedó por tercera vez con el triunfo en este rally, que forma parte del calendario nacional de la ACA y del calendario internacional de la FIVA. Para Juan Tonconogy , uno de los grandes referentes de la especialidad, se trató de su sexta victoria en la prueba, que lo consagra como el máximo ganador del Rally de las Bodegas.
El segundo puesto le correspondió a Alejandro López y Gabriel Gourovich , con un Mercedes Benz 290 Sport C del año 1936. Mientras que la tercera colocación fue para Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt , a bordo de un Bugatti T38 de 1927.
Entre los participantes mendocinos y por cuarto año consecutivo, la dupla mejor ubicada fue la de Emiliano Cejas y Roberto Cejas, con un Alfa Romeo Giulia 1600 GT del año 1968, que finalizó en la octava colocación. Matías Monserrat y Sol Conalbi , en un Fiat 1500 Coupé de 1969, llegaron en la 12° posición mientras que el podio mendocino lo completó Mario Viazzo junto a su hijo Mario. Sobre un Fiat 1500 Coupé de 1967, terminaron en la colocación 15ª.
Además se entregó la Copa Malbec Luján de Cuyo , un trofeo especial para el ganador de todas las pruebas que se disputaron en el departamento lujanino. Y el binomio de mejor rendimiento en esos caminos fue el de Juan Toncogny y Alberto Toncogny.
La organización, que premió a los diez primeros de la general y los tres mejores de las categorías A, B y C, también otorgó estas distinciones especiales:
- Conductoras: Fiorella y Donatella Taraborell
- Conductor caballero: Lucas Lovera
- Espíritu Deportivo: Enrique Carelli
La última jornada del RDLB 2026 transitó sectores como el Cerro de la Gloria y Chacras de Coria , para luego dirigirse a la bodega Pulenta Estate . Después del recorrido continuó por Tupungato, se llegó a Casa de Uco ; para finalizar el último día de competencia en Catena Zapata .
El rally contó con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y forma parte del calendario oficial de Vendimia 2026. Acompañaron en esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Dolce Gusto, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.
Una de las características que distingue al Rally de las Bodegas es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas a su itinerario. En esta edición también forman parte del recorrido Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento.
La clasificación completa puede verse aquí: clasificación.
Todos los ganadores del Rally de las Bodegas
- 2003: César Sorkin y Gustavo Pecoroff (Alfa Romeo Giulia TI Super de 1965)
- 2004: Daniel Claramunt y Cristian Bertschi (Alfa Romeo Giulietta de 1961)
- 2005: Claudio Scalise y Arturo Scalise (Aston Martin Le Mans de 1933)
- 2006: Alberto Tonconogy y Oscar Yankilevich (Riley Sprite de 1936)
- 2007: Juan Tonconogy y Guillermo Berisso (Austin Healey 100 de 1956)
- 2008: Claudio Scalise y Daniel Claramunt (Alfa Romeo 6C 1750 GS de 1931)
- 2009: Carlos Basso y Gustavo Gallo (Alfa Romeo SZ de 1961)
- 2010: Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy (Austin Healey 100 M de 1956)
- 2011: Fernando Nocetti y Alejandro Bonari (Triumph TR3 de 1962)
- 2012: Daniel Erejomovich y Gustavo Gallo (Triumph TR3 B de 1962)
- 2013: Juan Tonconogy y Bárbara Ruffini (Riley Sprite de 1936)
- 2014: Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy (Austin Healey 100 M de 1956)
- 2015: Daniel Erejomovich y Gustavo Gallo (AC 16/80 Comp. Sport de 1938)
- 2016: Daniel Erejomovich y Gustavo Gallo (AC 16/80 Comp. Sport de 1938)
- 2017: Daniel Erejomovich y Gustavo Llanos (AC 16/80 Comp. Sport de 1938)
- 2018: Alejandro Tait y Carlos Tait (Aston Martin Internacional de 1932)
- 2019: Alejandro López y Gabriel Gourovich (Delage DMS de 1927)
- 2020: Lucas Argüelles y Tomás Huergo (Fiat 520 de 1928)
- 2022: Daniel Erejomovich y Gustavo Llanos (AC 16/80 Comp. Sport de 1938)
- 2023: Héctor Fliter y Luis Reguero (Fiat 6C 1500 Sport de 1938)
- 2024: Juan Tonconogy y Bárbara Ruffini (Riley Sprite de 1936)
- 2025: Daniel Penone y Gonzalo Penone (MG TB de 1939)
- 2026: Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy (Riley Sprite de 1936)