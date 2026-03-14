Netflix tiene una película de acción de 2 horas que es una bomba de adrenalina y tensión

el legado Bourne (1)

Además, la película fue nominada en los Premios del Sindicato de Actores por sus especialistas de acción y en los Premios Saturn a mejor película de acción o aventuras.

Netflix: de qué trata la película El legado Bourne

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El legado Bourne versa: “La CIA decide cerrar un programa gubernamental encubierto y eliminar todos los cabos sueltos, pero un agente experto se niega a rendirse sin luchar”.

el legado Bourne

El agente Aaron Cross (Jeremy Renner) es un producto del eficiente programa Outcome. Este programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en misiones de alto riesgo.

Sin embargo, en el momento en que la historia del agente Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar una solución drástica al respecto.

Reparto de El legado Bourne, película de Netflix

Jeremy Renner

Rachel Weisz

Edward Norton

Stacy Keach

Dennis Boutsikaris

Oscar Isaac

Joan Allen

Albert Finney

Scott Glenn

David Strathairn

Embed - El Legado de Bourne - Trailer oficial 2012 en HD

Dónde ver la película El legado Bourne, según la zona geográfica