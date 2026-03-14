Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix tiene una película de acción de 2 horas que es una bomba de adrenalina y tensión

Netflix tiene en su catálogo de series y películas una intensa historia de espionaje y acción protagonizada por Jeremy Renner y Rachel Weisz

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Rachel Weisz es la protagonista de esta película de acción disponible en Netflix.

Rachel Weisz es la protagonista de esta película de acción disponible en Netflix.

El legado Bourne es una de las propuestas de acción que se pueden encontrar dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Estrenada en 2012 y dirigida por Tony Gilroy, la historia amplía el universo de espionaje inspirado en las novelas de Robert Ludlum.

La película está protagonizada por Jeremy Renner y Rachel Weisz. Renner interpreta a Aaron Cross, un agente que forma parte de un programa experimental secreto del gobierno que queda expuesto tras los hechos de la trilogía protagonizada por Matt Damon.

Con persecuciones, conspiraciones y mucha adrenalina, El legado Bourne es una opción atractiva dentro de las series y películas de Netflix para los fanáticos de las historias de espionaje.

el legado Bourne (1)

Además, la película fue nominada en los Premios del Sindicato de Actores por sus especialistas de acción y en los Premios Saturn a mejor película de acción o aventuras.

Netflix: de qué trata la película El legado Bourne

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El legado Bourne versa: “La CIA decide cerrar un programa gubernamental encubierto y eliminar todos los cabos sueltos, pero un agente experto se niega a rendirse sin luchar”.

el legado Bourne

El agente Aaron Cross (Jeremy Renner) es un producto del eficiente programa Outcome. Este programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en misiones de alto riesgo.

Sin embargo, en el momento en que la historia del agente Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar una solución drástica al respecto.

Reparto de El legado Bourne, película de Netflix

  • Jeremy Renner
  • Rachel Weisz
  • Edward Norton
  • Stacy Keach
  • Dennis Boutsikaris
  • Oscar Isaac
  • Joan Allen
  • Albert Finney
  • Scott Glenn
  • David Strathairn
Embed - El Legado de Bourne - Trailer oficial 2012 en HD

Dónde ver la película El legado Bourne, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El legado Bourne se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película El legado Bourne se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
  • España: la película El legado Bourne se puede ver en Netflix, Disney Plus y Movistar Plus.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar