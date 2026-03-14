El legado Bourne es una de las propuestas de acción que se pueden encontrar dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Estrenada en 2012 y dirigida por Tony Gilroy, la historia amplía el universo de espionaje inspirado en las novelas de Robert Ludlum.
Netflix tiene una película de acción de 2 horas que es una bomba de adrenalina y tensión
Netflix tiene en su catálogo de series y películas una intensa historia de espionaje y acción protagonizada por Jeremy Renner y Rachel Weisz
La película está protagonizada por Jeremy Renner y Rachel Weisz. Renner interpreta a Aaron Cross, un agente que forma parte de un programa experimental secreto del gobierno que queda expuesto tras los hechos de la trilogía protagonizada por Matt Damon.
Con persecuciones, conspiraciones y mucha adrenalina, El legado Bourne es una opción atractiva dentro de las series y películas de Netflix para los fanáticos de las historias de espionaje.
Además, la película fue nominada en los Premios del Sindicato de Actores por sus especialistas de acción y en los Premios Saturn a mejor película de acción o aventuras.
Netflix: de qué trata la película El legado Bourne
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El legado Bourne versa: “La CIA decide cerrar un programa gubernamental encubierto y eliminar todos los cabos sueltos, pero un agente experto se niega a rendirse sin luchar”.
El agente Aaron Cross (Jeremy Renner) es un producto del eficiente programa Outcome. Este programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en misiones de alto riesgo.
Sin embargo, en el momento en que la historia del agente Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar una solución drástica al respecto.
Reparto de El legado Bourne, película de Netflix
- Jeremy Renner
- Rachel Weisz
- Edward Norton
- Stacy Keach
- Dennis Boutsikaris
- Oscar Isaac
- Joan Allen
- Albert Finney
- Scott Glenn
- David Strathairn
Dónde ver la película El legado Bourne, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El legado Bourne se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El legado Bourne se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película El legado Bourne se puede ver en Netflix, Disney Plus y Movistar Plus.