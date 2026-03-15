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Netflix: es uno de los thrillers más impactantes de Morgan Freeman y su historia conmueve hasta el final

Netflix tiene un thriller con Casey Affleck, Michelle Monaghan y Morgan Freeman que destaca entre las series y películas de suspenso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Morgan Freeman protagoniza este thriller dramático y conmovedor disponible en Netflix.

Morgan Freeman protagoniza este thriller dramático y conmovedor disponible en Netflix.

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Desapareció una noche es uno de esos thrillers que dejan pensando mucho después de que terminan. Disponible en Netflix, este drama se destaca dentro del catálogo de series y películas por su historia intensa y por los dilemas morales que plantea desde el comienzo.

La trama se sitúa en los barrios más duros de Boston, donde la desaparición de una niña de cuatro años sacude a toda la comunidad. Ante la desesperación de la familia y la falta de respuestas claras, dos detectives privados deciden involucrarse en la búsqueda: Patrick Kenzie y Angela Gennaro, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan.

A medida que avanza la investigación, la historia expone secretos del barrio, decisiones difíciles y situaciones que ponen a prueba la moral de todos los involucrados. El elenco también suma la presencia de Morgan Freeman, que aporta peso dramático a una trama que no da respiro.

Desapareció una noche, película

Dirigida por Ben Affleck, la película logra un clima tenso y realista, con personajes llenos de matices y un final que invita a reflexionar. Por eso, dentro de Netflix, sigue siendo una de las ofertas de suspenso que vale la pena mirar si eres amante de los thrillers.

Netflix: qué pasa en la película Desapareció una noche

La película Gone Baby Gone, conocida en español como Desapareció una noche, comienza con un caso que sacude a todo un barrio de Boston: una niña de apenas cuatro años desaparece y la desesperación de su familia crece mientras la investigación policial no logra avances claros.

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Ante la falta de respuestas, deciden contratar a dos jóvenes detectives privados, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan. A medida que se adentran en la búsqueda, se enfrentan a un entorno marcado por la violencia, las drogas y los secretos del barrio.

La historia, basada en una novela del autor de Mystic River, se desarrolla en un intenso thriller donde cada pista abre nuevas dudas y decisiones morales difíciles.

Reparto de Desapareció una noche, película de Netflix

  • Casey Affleck (Patrick Kenzie)
  • Michelle Monaghan (Angie Gennaro)
  • Morgan Freeman (Jack Doyle)
  • Ed Harris (Sgt. Det. Remy Bressant)
  • John Ashton (Det. Nick Poole)
  • Amy Ryan (Helene McCready)
  • Amy Madigan (Bea McCready)
  • Titus Welliver (Lionel McCready)
  • Michael Kenneth Williams (Devin)
  • Edi Gathegi (Cheese)
netflix, peliculas, desaparecio una noche.png

Dónde ver la película Desapareció una noche, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Desapareció una noche (Gone Baby Gone) se puede ver en Paramount Plus.
  • España: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.

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