Netflix: es uno de los thrillers más impactantes de Morgan Freeman y su historia conmueve hasta el final

Desapareció una noche, película

Dirigida por Ben Affleck, la película logra un clima tenso y realista, con personajes llenos de matices y un final que invita a reflexionar. Por eso, dentro de Netflix, sigue siendo una de las ofertas de suspenso que vale la pena mirar si eres amante de los thrillers.

Netflix: qué pasa en la película Desapareció una noche

La película Gone Baby Gone, conocida en español como Desapareció una noche, comienza con un caso que sacude a todo un barrio de Boston: una niña de apenas cuatro años desaparece y la desesperación de su familia crece mientras la investigación policial no logra avances claros.

desapareció-una-noche-netflix.jpg

Ante la falta de respuestas, deciden contratar a dos jóvenes detectives privados, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan. A medida que se adentran en la búsqueda, se enfrentan a un entorno marcado por la violencia, las drogas y los secretos del barrio.

La historia, basada en una novela del autor de Mystic River, se desarrolla en un intenso thriller donde cada pista abre nuevas dudas y decisiones morales difíciles.

Reparto de Desapareció una noche, película de Netflix

Casey Affleck (Patrick Kenzie)

Michelle Monaghan (Angie Gennaro)

Morgan Freeman (Jack Doyle)

Ed Harris (Sgt. Det. Remy Bressant)

John Ashton (Det. Nick Poole)

Amy Ryan (Helene McCready)

Amy Madigan (Bea McCready)

Titus Welliver (Lionel McCready)

Michael Kenneth Williams (Devin)

Edi Gathegi (Cheese)

netflix, peliculas, desaparecio una noche.png

Dónde ver la película Desapareció una noche, según la zona geográfica