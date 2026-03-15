Desapareció una noche es uno de esos thrillers que dejan pensando mucho después de que terminan. Disponible en Netflix, este drama se destaca dentro del catálogo de series y películas por su historia intensa y por los dilemas morales que plantea desde el comienzo.
Netflix: es uno de los thrillers más impactantes de Morgan Freeman y su historia conmueve hasta el final
Netflix tiene un thriller con Casey Affleck, Michelle Monaghan y Morgan Freeman que destaca entre las series y películas de suspenso
La trama se sitúa en los barrios más duros de Boston, donde la desaparición de una niña de cuatro años sacude a toda la comunidad. Ante la desesperación de la familia y la falta de respuestas claras, dos detectives privados deciden involucrarse en la búsqueda: Patrick Kenzie y Angela Gennaro, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan.
A medida que avanza la investigación, la historia expone secretos del barrio, decisiones difíciles y situaciones que ponen a prueba la moral de todos los involucrados. El elenco también suma la presencia de Morgan Freeman, que aporta peso dramático a una trama que no da respiro.
Dirigida por Ben Affleck, la película logra un clima tenso y realista, con personajes llenos de matices y un final que invita a reflexionar. Por eso, dentro de Netflix, sigue siendo una de las ofertas de suspenso que vale la pena mirar si eres amante de los thrillers.
Netflix: qué pasa en la película Desapareció una noche
La película Gone Baby Gone, conocida en español como Desapareció una noche, comienza con un caso que sacude a todo un barrio de Boston: una niña de apenas cuatro años desaparece y la desesperación de su familia crece mientras la investigación policial no logra avances claros.
Ante la falta de respuestas, deciden contratar a dos jóvenes detectives privados, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan. A medida que se adentran en la búsqueda, se enfrentan a un entorno marcado por la violencia, las drogas y los secretos del barrio.
La historia, basada en una novela del autor de Mystic River, se desarrolla en un intenso thriller donde cada pista abre nuevas dudas y decisiones morales difíciles.
Reparto de Desapareció una noche, película de Netflix
- Casey Affleck (Patrick Kenzie)
- Michelle Monaghan (Angie Gennaro)
- Morgan Freeman (Jack Doyle)
- Ed Harris (Sgt. Det. Remy Bressant)
- John Ashton (Det. Nick Poole)
- Amy Ryan (Helene McCready)
- Amy Madigan (Bea McCready)
- Titus Welliver (Lionel McCready)
- Michael Kenneth Williams (Devin)
- Edi Gathegi (Cheese)
Dónde ver la película Desapareció una noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Desapareció una noche (Gone Baby Gone) se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.