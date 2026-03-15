La comedia romántica 27 bodas, conocida también como 27 vestidos, llegó a Netflix el 13 de marzo de 2026 y rápidamente volvió a llamar la atención de los fanáticos del género dentro del catálogo de series y películas de la plataforma.
Netflix tiene una de las comedias románticas más divertidas de los 2000 y pocos la recuerdan
Netflix estrenó la comedia romántica con Katherine Heigl que vuelve a enamorar al público fan de las series y películas del género
La historia sigue a Jane, interpretada por Katherine Heigl, una mujer que ha sido dama de honor en 27 bodas. Siempre está pendiente de ayudar a los demás a organizar su gran día, pero su propia vida amorosa queda en segundo plano.
En esta nueva oferta de Netflix, todo se complica cuando su hermana se enamora del hombre que a ella le gusta en secreto. En medio de ese caos aparece un periodista que se interesa por su historia, y ahí comienza un romance lleno de situaciones incómodas, humor y momentos muy identificables.
Dirigida por Anne Fletcher, la película combina romance y comedia con una fórmula clásica que sigue funcionando. Como señaló el crítico Joe Leydon, se trata de una historia “superficial, divertida y estereotipada”, pero justamente por eso resulta tan entretenida.
Netflix: tráiler de la película 27 bodas
Netflix: de qué trata la película 27 bodas
La sinopsis oficial de la película 27 bodas versa: "Jane ha estado en muchas bodas, pero siempre como dama de honor. Ahora enfrenta el dilema de organizar la boda de su hermana con el hombre a quien ama en secreto".
La película, ahora disponible en Netflix, sigue la historia de Jane (Katherine Heigl), la eterna dama de honor, lo ha sido hasta 27 veces, pero nunca la novia. Ahora debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana (Malin Akerman) se compromete con el hombre de sus sueños.
A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su día más especial. Ella está enamorada de su jefe (Edward Burns), pero el día que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.
Reparto de la película 27 bodas
- Katherine Heigl
- Vanessa Van Geneugden
- James Marsden
- Malin Akerman
- Judy Greer
- Edward Burns
- Melora Hardin
- Brian Kerwin
- Maulik Pancholy
- David Castro
- Krysten Ritter
- Peyton List
Dónde ver la película 27 bodas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 27 bodas se puede ver en Netflix
- Estados Unidos: la película 27 bodas se puede Disney Plus y YouTube TV.
- España: la película 27 bodas se puede ver en Netflix.