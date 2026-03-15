Netflix tiene una de las comedias románticas más divertidas de los 2000 y pocos la recuerdan

27 bodas

Dirigida por Anne Fletcher, la película combina romance y comedia con una fórmula clásica que sigue funcionando. Como señaló el crítico Joe Leydon, se trata de una historia “superficial, divertida y estereotipada”, pero justamente por eso resulta tan entretenida.

Netflix: tráiler de la película 27 bodas

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Netflix: de qué trata la película 27 bodas

La sinopsis oficial de la película 27 bodas versa: "Jane ha estado en muchas bodas, pero siempre como dama de honor. Ahora enfrenta el dilema de organizar la boda de su hermana con el hombre a quien ama en secreto".

La película, ahora disponible en Netflix, sigue la historia de Jane (Katherine Heigl), la eterna dama de honor, lo ha sido hasta 27 veces, pero nunca la novia. Ahora debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana (Malin Akerman) se compromete con el hombre de sus sueños.

A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su día más especial. Ella está enamorada de su jefe (Edward Burns), pero el día que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

27 bodas (1)

Reparto de la película 27 bodas

Katherine Heigl

Vanessa Van Geneugden

James Marsden

Malin Akerman

Judy Greer

Edward Burns

Melora Hardin

Brian Kerwin

Maulik Pancholy

David Castro

Krysten Ritter

Peyton List

Dónde ver la película 27 bodas, según la zona geográfica