Los ex jugadores junto a algunos familiares cercanos del ex DT le cantaron el feliz cumple para que soplara las velitas.

Su hrmano Jorge dijo que a Bilardo no le gustaba festejar su cumpleaños. "No le gustaba, no. No hacía fiestas, no hacía un carajo. Se iba, desaparecía, no le gustaba. Pero ahora está encerrado en la casa: Navidad, Año Nuevo... Mi cumpleaños también la pasamos juntos", le dijo su hermano Jorge a Clarín.

La enfermedad que padece Carlos Bilardo

Bilardo tiene síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y la estabilidad. Lo cuidan su familia, en especial de su hija Daniela, y continúa viendo fútbol.

