María Ángeles y Gimena estuvieron a cargo de la voz del estadio de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes

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Para María Ángeles y Gimena fue un honor estar a cargo de la voz del estadio de Gimnasia y Esgrima

"Es muy importante poder representar a nuestro género en conmemoració del 8M, así que es un honor para nosotras poder estar y ser la voz del estadio en esta noche especial para Gimnasia y para nosotras", dijo María Ángeles.

Gimena expresó: "Gritamos el gol de Gimnasia y Esgrima. Hay una gran vista desde acá".

Y añadió: "Siempre vengo a ver los partidos del equipo. Es un honor estar acá hoy".

Por último, María Ángeles se refirió a la labor que realizaron al decir: "La verdad que es una linda experiencia poder estar acá, poder participar y poder dar voz a nuestro género como dije anteriormente. Ha sido una felicidad muy grande".