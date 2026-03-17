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Por el día de la mujer

María Ángeles y Gimena estuvieron a cargo de la voz del estadio de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes

María Ángeles Hernández, colaboradora de prensa de Gimnasia y Esgrima y Gimena Casal, profesora de Patín, estuvieron a cargo de la voz del estadio del Lobo en el partido ante Estudiantes de La Plata

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
María Ángeles Hernández y Gimena Casal, dos hinchas fanáticas de Gimnasia y Esgrima.

María Ángeles Hernández y Gimena Casal, dos hinchas fanáticas de Gimnasia y Esgrima.

A María Ángeles Hernández, colaboradora de prensa de Gimnasia y Esgrima y a Gimena Casal, profesora de Patín del club, se las vio felices en medio del trabajo que hicieron este martes. Ambas estuvieron a cargo de la voz del estadio del Lobo en el partido ante Estudiantes de La Plata, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo pasado.

Ambas fueron las encargada de darles la bienvenida a los hinchas de Gimnasia y Esgrima, presentar las alineaciones y, también, anunciar los cambios durante los 90 minutos.

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Gimena y Mar&iacute;a &Aacute;ngeles est&aacute;n felices con la labor que realizaron para el Lobo.

Gimena y María Ángeles están felices con la labor que realizaron para el Lobo.

En realidad ambas iban a estar realizando esta actividad en el partido ante Defensa y Justicia, pero como el partido se postergó, la conmemoración del día de la mujer se pasó para hoy, que fue el primer partido de local tras el parate.

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Para María Ángeles y Gimena fue un honor estar a cargo de la voz del estadio de Gimnasia y Esgrima

"Es muy importante poder representar a nuestro género en conmemoració del 8M, así que es un honor para nosotras poder estar y ser la voz del estadio en esta noche especial para Gimnasia y para nosotras", dijo María Ángeles.

Gimena expresó: "Gritamos el gol de Gimnasia y Esgrima. Hay una gran vista desde acá".

Y añadió: "Siempre vengo a ver los partidos del equipo. Es un honor estar acá hoy".

Por último, María Ángeles se refirió a la labor que realizaron al decir: "La verdad que es una linda experiencia poder estar acá, poder participar y poder dar voz a nuestro género como dije anteriormente. Ha sido una felicidad muy grande".

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