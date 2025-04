Franco Colapinto dijo cuál es su ídolo de Boca en una charla con sus fanáticos

Franco Colapinto dijo cuál es su ídolo de Boca

Luego un joven de 22 años le habló del club del que es hincha, Boca Juniors. "Creciendo, mi ídolo de Boca Juniors era Juan Román Riquelme", dijo Franco.

riquelme-messi-1 (1).jpg

Los elogios de Colapinto para Messi:

Y añadió al respecto: “Fuera de Boca, como todos los argentinos, amo a Messi”. También expresó que, si no fuera piloto, le habría encantado ser futbolista.

Luego contó que toma mate sin azúcar, lo disfruta “en sus tiempos de descanso” y que su francés aún necesita mejorar. "No es perfecto. Me encantaría aprender, pero en este momento mi prioridad es mantenerme en la mejor forma para volver a subirme a un asiento", dijo.

Por último, Colapinto contó: “Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo”.

Cuándo se corre el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 tendrá su inicio de actividades este jueves por la noche, cuando se lleven a cabo las primeras prácticas libres a las 23:30, hora de nuestro país. Allí habrá lucha por alcanzar al equipo McLaren, de gran inicio de temporada.

La carrera será a las 2 de este domingo.