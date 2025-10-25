Entretiempo eterno: cuántos minutos estuvo demorado el partido por Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River

Independiente Rivadavia enfrenta a River en un partido histórico, más precisamente por un lugar en la final de la Copa Argentina. Luego de un atractivo primer tiempo, el comienzo de la segunda mitad estuvo demorado por una intensa lluvia.
La intensa lluvia de Córdoba demoró el comienzo del segundo tiempo, y muchos fanáticos temieron por la suspensión del partido.
Lo que estaba pronosticado finalmente se cumplió, y muchos fueron los hinchas que temieron por la suspensión del partido en el Mario Alberto Kempes.
De acuerdo con la transmisión televisiva oficial, a cargo del canal TyC Sports, el entretiempo entre Independiente Rivadavia y River duró 48 minutos en lugar de 15. El personal del estadio hizo un trabajo inmejorable, para que el césped quede de la mejor manera posible.
"Vamos a esperar 15 minutos y sacaremos una conclusión" había confirmado Andrés Gariano, el árbitro del partido, una vez cumplidos los minutos de descanso reglamentario. Por fortuna, se pudo seguir jugando.