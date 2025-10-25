Entretiempo eterno: cuántos minutos estuvo demorado el partido por Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River

Lo que estaba pronosticado finalmente se cumplió, y muchos fueron los hinchas que temieron por la suspensión del partido en el Mario Alberto Kempes.

lluvia copa

Un entretiempo de 48 minutos

De acuerdo con la transmisión televisiva oficial, a cargo del canal TyC Sports, el entretiempo entre Independiente Rivadavia y River duró 48 minutos en lugar de 15. El personal del estadio hizo un trabajo inmejorable, para que el césped quede de la mejor manera posible.