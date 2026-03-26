Brisa Alfonzo: la campeona que levanta la bandera del boxeo profesional mendocino

Brisa Alfonzo comenzó de muy joven su carrera boxística y rompió los moldes del pugilismo femenino, siendo hoy una de las pocas profesionales que tiene Mendoza. Este viernes enfrenta a la boliviana Melissa Bascope por un título internacional.
La campeona argentina de boxeo profesional Brisa Alfonzo buscará este viernes un título internacional en el Polimeni. La historia de una boxeadora de nueva era
Brisa Alfonzo comenzó de muy joven su carrera boxística y rompió los moldes del pugilismo femenino, siendo hoy una de las pocas profesionales que tiene Mendoza. Este viernes enfrenta a la boliviana Melissa Bascope por un título internacional.
Celebrando este miércoles el Día de la Boxeadora Argentina, recordando la emisión de la FAB de la primera licencia para una pugilista -Marcela la Tigresa Acuña-, Brisa habló de su inminente pleito por el título Fedelatin de la AMB, su día a día y su futuro.
En lo boxístico y noticioso, la lasherina que entrena en el gimnasio de Pablo Chacón, habló sobre su pelea de este viernes en el estadio Vicente Polimeni, su convenio con la promotora Pandolfino Box, su día a día y sus muchas actividades, reflejo de una alma inquieta y que busca el crecimiento integral en forma permanente.
La Chinita será coprotagonista de Abraham Buonarrigo en la velada Cuna de Campeones 6, que se realiza este viernes en el Polimeni de Las Heras, dentro de una cartelera extensa y de alto nivel.
Recientemente recibida de Grafóloga, ha decidido seguir sus estudios terciaros en la materia, contó que además trabaja de community manager en una conocida pizzería, entrena doble turno y, sobre todo disfruta su día a día.
Brisa Alfonzo quiere ir paso a paso en el boxeo, ya es campeona argentina superpluma, buscará el Fedelatin de la AMB de la misma categoría, y si bien quiere ser campeona mundial, no se apura. "Disfruto día a día cada momento de mi carrera", dijo.