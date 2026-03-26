Brisa Alfonzo: la campeona que levanta la bandera del boxeo profesional mendocino

Celebrando este miércoles el Día de la Boxeadora Argentina, recordando la emisión de la FAB de la primera licencia para una pugilista -Marcela la Tigresa Acuña-, Brisa habló de su inminente pleito por el título Fedelatin de la AMB, su día a día y su futuro.

Embed - Charla íntima con Brisa Alfonzo previo a su pelea por el título Fedelatin AMB de boxeo profesional

En lo boxístico y noticioso, la lasherina que entrena en el gimnasio de Pablo Chacón, habló sobre su pelea de este viernes en el estadio Vicente Polimeni, su convenio con la promotora Pandolfino Box, su día a día y sus muchas actividades, reflejo de una alma inquieta y que busca el crecimiento integral en forma permanente.