Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Luján, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “Y” (inicial del nombre).

“Y” es un niño extrovertido, simpático, y muy amable. Es capaz de comunicarse de manera fluida y tiene una gran capacidad para hacer amigos, lo que lo lleva a establecer lazos afectivos rápidamente. Anhela tener una familia adoptiva. En relación a su trayectoria escolar, actualmente pasa a 5to grado en una Escuela Especial.

El objetivo de este tipo de escuela es poder garantizar y apoyar todos sus derechos a recibir educación. Actualmente en lo referido a su salud cuenta con abordaje de psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, hidroterapia y fisioterapia con el fin de trabajar sobre una distrofia muscular. Su color preferido es el amarillo y su ropa preferida es la deportiva.

También le gusta usar jeans y de vez en cuando una camiseta de Argentina. Sus comidas preferidas son los asados y las ensaladas. Le gusta mucho salir a pasear al río y a la playa de Luján. Sueña con algún día conocer el mar. En lo cotidiano le gusta jugar a la PlayStation, pintar y jugar juegos de mesa. Le gusta ver fútbol, es hincha de River.

También le gusta dormir y hacer amigos. Comenta que en caso de que alguna familia pudiese adoptarlo, le gustaría que la misma estuviese conformada por padre-madre-grupo de hermanos, sin embargo, el solo hecho de tener una familia (dice él), lo haría feliz.

BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que esté dispuesta a acompañar y potenciar el desarrollo de “Y”. Quienes deseen conocer un poco más de él, pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar