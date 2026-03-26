Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño

También le gusta usar jeans y de vez en cuando una camiseta de Argentina. Sus comidas preferidas son los asados y las ensaladas. Le gusta mucho salir a pasear al río y a la playa de Luján. Sueña con algún día conocer el mar. En lo cotidiano le gusta jugar a la PlayStation, pintar y jugar juegos de mesa. Le gusta ver fútbol, es hincha de River.

También le gusta dormir y hacer amigos. Comenta que en caso de que alguna familia pudiese adoptarlo, le gustaría que la misma estuviese conformada por padre-madre-grupo de hermanos, sin embargo, el solo hecho de tener una familia (dice él), lo haría feliz.

BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que esté dispuesta a acompañar y potenciar el desarrollo de “Y”. Quienes deseen conocer un poco más de él, pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.