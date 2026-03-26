En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Luján, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “Y” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño
“Y” es un niño extrovertido, simpático, y muy amable. Es capaz de comunicarse de manera fluida y tiene una gran capacidad para hacer amigos, lo que lo lleva a establecer lazos afectivos rápidamente. Anhela tener una familia adoptiva. En relación a su trayectoria escolar, actualmente pasa a 5to grado en una Escuela Especial.
El objetivo de este tipo de escuela es poder garantizar y apoyar todos sus derechos a recibir educación. Actualmente en lo referido a su salud cuenta con abordaje de psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, hidroterapia y fisioterapia con el fin de trabajar sobre una distrofia muscular. Su color preferido es el amarillo y su ropa preferida es la deportiva.
También le gusta usar jeans y de vez en cuando una camiseta de Argentina. Sus comidas preferidas son los asados y las ensaladas. Le gusta mucho salir a pasear al río y a la playa de Luján. Sueña con algún día conocer el mar. En lo cotidiano le gusta jugar a la PlayStation, pintar y jugar juegos de mesa. Le gusta ver fútbol, es hincha de River.
También le gusta dormir y hacer amigos. Comenta que en caso de que alguna familia pudiese adoptarlo, le gustaría que la misma estuviese conformada por padre-madre-grupo de hermanos, sin embargo, el solo hecho de tener una familia (dice él), lo haría feliz.
BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que esté dispuesta a acompañar y potenciar el desarrollo de “Y”. Quienes deseen conocer un poco más de él, pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.