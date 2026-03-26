WhatsApp: la estafa de seis números con la que pueden robar tu cuenta en segundos

Argumentan que lo enviaron por error o que es necesario para actualizar tu cuenta de WhatsApp. Si compartes ese número, el hacker lo introduce en su dispositivo y tú pierdes el acceso de inmediato.

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Una vez que esto ocurre, los ciberdelincuentes pueden suplantar tu identidad, accediendo a los grupos en los que estés pidiendo dinero y robando tu información.

Si no quieres caer en este tipo de estafas, y conservar tu cuenta de WhatsApp, debes saber que la prevención y la desconfianza siempre será tu mejor herramienta.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp en simples pasos

Nunca compartas el código de 6 dígitos: WhatsApp jamás te pedirá este número a través de un chat o llamada.

WhatsApp jamás te pedirá este a través de un chat o llamada. Activa la verificación en dos pasos: esta es la barrera más fuerte. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Esto creará un PIN adicional que solo tú conocerás.

esta es la barrera más fuerte. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Esto creará un PIN adicional que solo tú conocerás. Desconfía de mensajes urgentes: si un amigo o familiar te pide dinero o un código de forma repentina, llámalo por teléfono para verificar que realmente sea él.

Si perdiste tu cuenta de WhatsApp y no pudiste evitar caer en esta estafa, lo mejor será que te contactes con especialistas para solucionar el problema de inmediato.