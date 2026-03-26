WhatsApp: la estafa de seis números con la que pueden robar tu cuenta en segundos

Una modalidad de robo ha puesto en alerta a millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. Se trata de un engaño basado en la ingeniería social que utiliza un simple número de seis dígitos para tomar el control total de tu perfil en cuestión de segundos.
La estafa en cuestión es tan sencilla como peligrosa. El atacante instala la aplicación de WhatsApp en un dispositivo nuevo e ingresa tu número de teléfono.
La estafa de seis dígitos con la que pueden robar tu cuenta de WhatsApp
El delincuente, a menudo suplantando la identidad de un contacto conocido o haciéndose pasar por el soporte técnico de la aplicación, te contacta para pedirte un código de seis dígitos.
Argumentan que lo enviaron por error o que es necesario para actualizar tu cuenta de WhatsApp. Si compartes ese número, el hacker lo introduce en su dispositivo y tú pierdes el acceso de inmediato.
Una vez que esto ocurre, los ciberdelincuentes pueden suplantar tu identidad, accediendo a los grupos en los que estés pidiendo dinero y robando tu información.
Si no quieres caer en este tipo de estafas, y conservar tu cuenta de WhatsApp, debes saber que la prevención y la desconfianza siempre será tu mejor herramienta.
Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp en simples pasos
- Nunca compartas el código de 6 dígitos: WhatsApp jamás te pedirá este número a través de un chat o llamada.
- Activa la verificación en dos pasos: esta es la barrera más fuerte. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Esto creará un PIN adicional que solo tú conocerás.
- Desconfía de mensajes urgentes: si un amigo o familiar te pide dinero o un código de forma repentina, llámalo por teléfono para verificar que realmente sea él.
Si perdiste tu cuenta de WhatsApp y no pudiste evitar caer en esta estafa, lo mejor será que te contactes con especialistas para solucionar el problema de inmediato.