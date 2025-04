Encontraron la Ferrari de Michael Jordan que desapareció durante 15 años y que "involucra" a Will Smith

Michael Jordan lo compró el 29 de febrero de 1992 y se mostró conduciéndolo en la previa de un partido de playoff de la NBA, lo que le inyectó un aura más legendaria a un jugador que estaba haciendo destrozos deportivos conquistando a los amantes del buen básquet. Para colmo, las fotografías lo exhiben fuera de la exclusiva residencia del astro del deporte en Highland Park, Illinois.

La relación entre Ferrari, Michael Jordan y Will Smith

Como las recetas que preparan las abuelas, los condimentos - protagonistas - de esta historia también se unen, de a poco, paso a paso. Es que el 13 de octubre de 1995 Michael Jordan vendió la Ferrari a Chris Gardner, cuyo nombre seguramente has escuchado en alguna oportunidad. Se trata de la persona que inspiró la película En busca de la felicidad, protagonizada y llevada a los cines por Will Smith.

Quizás el dato te pueda parecer inchequeable, pero también hay una historia detrás donde se puede comprobar que fue Gardner quien compró el vehículo ya que, a tono de broma, cambió la patente original por una personalizada que rezaba: "Not MJ" ("No MJ", haciendo referencia a que él no era Michael Jordan).

15 años después, en el 2010, el auto fue subastado por un precio que rondó los 100.000 dólares y ahí comenzó otro capítulo de una historia que de ser de entretenimientos pasó a ser de misterio. Es que el vehículo desapareció sin dejar ningún rastro hasta que luego de 15 años cuando el cofundador de la compañía Curated, John Temerian, encontró el tesoro de cuatro ruedas: "Hay pocos momentos en este negocio que realmente te pongan los pelos de punta".

Es así que Temerian explicó: "Encontrar este coche fue como resolver un misterio que nos ha perseguido durante años. Todos conocían la matrícula. Todos conocían la leyenda".

Para finalizar, el cofundador de Curated detalló que durante los últimos 15 años el auto permaneció guardado por su último propietario, manteniéndolo alejado de la atención pública. Gracias a su descubrimiento el mundo pudo conocer la historia que unió a Ferrari, Michael Jordan y, de alguna manera, a Will Smith.

