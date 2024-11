Michael Jordan y un recuerdo del Dream Team que fue subastado en una cifra millonaria

La orden era que los jugadores lucieran el logo de Reebok en la ceremonia de entrega de la medalla de oro, pero Jordan se plantó y usó una bandera de Estados Unidos colgada en el hombro derecho para cubrir la marca. Una foto que dio la vuelta al mundo.

El legendario escolta de los Bulls no fue el único del Dream Team en tapar el logo de Reebok y varios compañeros llevaron sus buzos abiertos.

La bandera de Estados Unidos usada por Jordan, cuya autenticidad fue certificada por la empresa especializada MeiGrade System, tiene el valor extra de estar firmada por varias estrellas del Dream Team y en las últimas 24 horas de la subasta pasó de los 600.000 dólares a 1,8 millones.

