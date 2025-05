Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maurilambiris6/status/1921648494361612350&partner=&hide_thread=false ¡¡G A N A M O S!!



Se nos dio, después de tanto pelearla y de estar cerca muchas veces. Gracias a todo el @MaquinParts por la herramienta que me entregaron



Nos vamos de Termas primeros en el campeonato



Estoy muy feliz, gracias a todos por el apoyo pic.twitter.com/nOPafHyvYB — Mauricio Lambiris (@maurilambiris6) May 11, 2025

La carrera de Termas de Río Hondo se definió en el final

Juan Martín Trucco y Marcelo Agrelo marchaban en la primera y la segunda posición. El toque entre ellos en la parte final de la carrera los dejó sin nada. Trucco debió abandonar y Agrelo fue excluido. Esto fue aprovechado por Lambiris que así pudo quedarse con la carrera final de la 5ª fecha a metros de la llegada.

automovilismo-turismo carretera-julian santero (1).jpg

Santero no quedó conforme pese a llegar a la punta

Una falla persistente en el motor, desde que corrió la tercera manga, pudo ser solucionada a medias y el campeón Julián Santero no pudo estar en el podio ni el lote de vanguardia en la final.

"Una final más o menos. Pudimos avanzar un poco por un buen funcionamiento del auto, el motor no está funcionando sigue con una pequeña falla, no está con el potencial que necesitamos, pero es producto de una falla. Algo está pasando, todo el fin de semana fue así", comentó el mendocino al canal de Youtube oficial del Turismo de Carretera, y concluyó así: "Conforme pero no contento”.

Así está el campeonato del TC

Pos. N º Piloto Marca Puntos