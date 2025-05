Franco Colapinto en Imola: su futuro después de las cinco carreras y la broma con los franceses por Qatar 2022

"Como piloto quiero ir paso a paso, no conozo el auto. Quiero aprender lo básico. No espero ningún resultado", contó Franco Colapinto sobre sus desafío a corto plazo con el auto de la escudería francesa. "Los últimos 10 días han sido de mucho trabajo. He ayudado al equipo a mejorar el auto durante los fines de semana pero son muy distintos los autos entre sí", reconoció el pilarense sobre la diferencia entre el auto de Pier Gasly y el suyo, y sobre su trabajo como piloto de reserva de Alpine.

Por otra parter, al ser consultado sobre su meta con el equipo y sobre su futuro luego de las cinco carreras establecidas en la cláusula del contrato, Colapinto aseguró: "Nuestro objetivo principal es ir rápido y para ello necesitamos mejorar el rendimiento. Después de 5 carreras veremos".