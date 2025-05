Las publicaciones de Alpine y la Fórmula 1 a días del estreno de Franco Colapinto en Imola

Las publicaciones de Alpine en redes sociales

La escudería francesa publicó un mensaje compuesto por una frase en español y otra en inglés haciendo alusión al estreno del argentino en esta temporada 2025 en la máxima categoría. La primera frase fue una expresión muy argentina y cercana: "Vamos nene", junto a una bandera de Argentina. La segunda, ya en inglés, fue el recordatorio de que Franco Colapinto correrá por primera vez este fin de semana con los colores de Alpine. "Time for @FranColapinto's first weekend in @AlpineF1Team colours".

alpine colapinto.jpg

El repaso de la Fórmula 1 sobre los anteriores desempeños de Franco Colapinto en Italia

En la cuenta oficial de la máxima categoría hicieron un repaso de los antecedentes positivos que tuvo Franco Colapinto corriendo en distintas carreras en Italia.

f1 colapinto italia.jpg

En la publicación comenzaron con la curiosidad de que el argentino obtuvo 4 de sus 5 victorias en Fórmula 2 y Fórmula 3 corriendo en suelo italiano. En Fórmula 2 además ganó las sprint de Imola y Monza en 2022. Además remarcaron la obtención del primer puesto en Imola 2024, en dicha categoría, cuando aún no daba el salto a la Fórmula 1.

f1 colapinto italia1.jpg

El último recuerdo fue en su debut en la máxima en el 2024, en Monza, ya corriendo para Williams. El argentino largó en el puesto 18 y culminó en el 12.