Qué dijo Franco Colapinto en la previa de su debut en Imola: "Tengo que..."

Por otra parte, el argentino no ocultó su felicidad de poder representar al país en la Fórmula 1. "Representar a la Argentina en la Fórmula 1 es algo único", aseguróal tiempo que agradeció el apoyo del público argentino en cada paso de su carrera. "Desde que empecé en la Fórmula 3 tantos fanáticos argentinos empezaron a meterse en el automovilismo, empezaron a entender más de la Fórmula 3. Había ya banderas argentinas por todos lados. Esto creció en la Fórmula 2 y explotó en la Fórmula 1. Es una locura. Vienen de cualquier parte del mundo y es algo que a mí me impresiona muchísimo. De chiquito me hubiera encantado tener un piloto argentino que pudiera seguir y bancar los fines de semana".

Gran Premio de Emilia-Romaña: día y hora del debut de Franco Colapinto con Alpine

Viernes 16 de mayo

Prácticas libres 1: 8.30 a 9.30.

Prácticas libres 2: 12 a 13

Sábado 17 de mayo

Prácticas libres 3: 7.30 a 8.30.

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10.