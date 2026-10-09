En la previa del Turismo Nacional en Mendoza, Santero, Vicino y Vitar visitaron la redacción de Grupo América

Santero necesita un traspié de Canapino para aspirar a retener el título del TN.

Sobre su cambio de rumbo en el torneo: "Tomé una decisión que era difícil a mitad de año. Cambié de equipo y ahí vino la mejora del auto que me permitió ganar las últimas dos carreras seguidas. Pasé del puesto 4 al 2 en el campeonato".

La lucha por el título con Agustín Canapino: "Lamentablemente dependo también del resultado de Canapino. Para descontarle, él se tiene que retrasar a un puesto 10 o 12 en alguna carrera y yo sumar fuerte".

La presión y el correr de local: "No me pesa para nada tener el uno en los laterales. Cuando ya tenés la victoria corrés más relajado. Correr de local es hermoso, te vas sintiendo más acompañado por la gente".

La ayuda a Tomás Vitar: "La peleé mucho en mis inicios para juntar el dinero. Hoy que tengo la posibilidad de ayudar, intento hacerlo porque me hubiese gustado que me pasara a mí cuando la estaba luchando".

Lucas Vicino: "Me deja tranquilo que el auto anda bien, pero da bronca perder la chance de ganar"

El piloto mendocino de la Clase 3 repasó la trágica definición de la fecha anterior en Río Cuarto, donde la rotura del motor en los metros finales le privó del triunfo cuando lideraba la competencia.

Lucas Vicino se quedó con las ganas en Río Cuarto.

El trago amargo en Río Cuarto: "Venía siendo un gran fin de semana hasta la última vuelta. Saliendo de la curva uno el motor se puso en tres cilindros. Una lástima porque queríamos ganar, pero por suerte pudimos terminar en el podio".

El salto de rendimiento del auto: "A principio de año no estábamos donde esperábamos. De mitad de año en adelante cambiamos el asesoramiento técnico y notamos un cambio muy bueno. Falta esa cuotita de suerte para terminar de estar ahí redondito".

El esfuerzo para competir: "Cuando se corre de local se disfruta mucho porque va la familia, amigos y sponsors. Quien es Lucas Vicino es una persona que labura entre 8 y 10 horas diarias en la empresa familiar para poder correr".

Tomás Vitar: "En julio estaba por renunciar y hoy peleamos el campeonato"

En la Clase 2, Tomás Vitar vive una temporada de fuertes contrastes emocionales, pasando de estar al borde de la deserción por motivos económicos a meterse de lleno en la pelea por la corona.

La remontada de su temporada: "Ha sido una montaña rusa este año. En julio estaba a punto de bajarme por presupuesto, pero se armó una campaña de mi familia y amigos, sumado al gran apoyo de Julián Santero con un sponsor, que nos permitió seguir".

Vitar está prendido en el campeonato de la Clase 2.

La definición del torneo: "Estamos a 21 puntos en el campeonato y quedan muchos en juego. Es un mano a mano entre tres pilotos que no se va a definir hasta la última vuelta".

Correr ante el público mendocino: "Uno lo ve como una presión desde afuera, pero al estar en el autódromo y sentir el cariño de la gente termina siendo una motivación".

El Turismo Nacional en el Autódromo Ciudad de San Martín, entre el sábado 9 de y el domingo 10 de octubre, las entradas están a la venta en Entrada Web y se podrá ver en vivo a través de canal 122 y 1122 de DirecTV y del sitio web de Motorplay.

TN en Mendoza: horarios y cronograma completo del fin de semana

Sábado 9 de octubre

08.40 a 09.45 TN CLASE 2 1er ENTRENAMIENTO

09.50 a 10.55 TN CLASE 3 1er ENTRENAMIENTO

11.00 a 11.55 TN CLASE 2 2do ENTRENAMIENTO

12.00 a 12.55 TN CLASE 3 2do ENTRENAMIENTO

15.10 a 15.50 TN CLASE 2 CLASIFICACIÓN - 1a TANDA

16.00 a 16.40 TN CLASE 3 CLASIFICACIÓN

15.15 a 17.55 TN CLASE 2 CLASIFICACIÓN - 2a TANDA

Domingo 10 de octubre