Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo sigue el calendario tras el GP de China

Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos, en 2024, cuando todavía corría para la escudería Williams en su año de estreno en la Máxima. Aquel día también terminó en el décimo lugar luego de largar desde la décimo quinta ubicación en la parrilla.

colapinto Franco Colapinto tuvo una gran performance en el Gran Premio de China y volverá a correr en la Fórmula 1 en Japón, en el circuito de Suzuka.

En lo que va de esta temporada, Franco Colapinto corrió solo dos carreras a bordo del Alpine. En Gran Premio de Australia terminó la décimo cuarta ubicación mientras que en el Gran Premio de China llegó en décimo lugar.