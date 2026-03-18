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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo sigue el calendario tras el GP de China

Franco Colapinto tuvo una gran performance en el Gran Premio de China y volverá a correr en la próxima fecha en Japón

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Franco Colapinto volverá a correr en Japón en la Fórmula 1 luego del GP de China. 

Franco Colapinto volverá a correr en Japón en la Fórmula 1 luego del GP de China. 

Franco Colapinto selló la mejor de sus performances en la Fórmula 1 con el Gran Premio de China. El argentino sumó su primer punto con Alpine y demostró todo su talento en pisa pese a las vicisitudes de la carrera como el choque que le provocó Esteban Ocon en una de las vueltas.

Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos, en 2024, cuando todavía corría para la escudería Williams en su año de estreno en la Máxima. Aquel día también terminó en el décimo lugar luego de largar desde la décimo quinta ubicación en la parrilla.

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Franco Colapinto tuvo una gran performance en el Gran Premio de China y volver&aacute; a correr en la F&oacute;rmula 1 en Jap&oacute;n, en el circuito de Suzuka.&nbsp;

Franco Colapinto tuvo una gran performance en el Gran Premio de China y volverá a correr en la Fórmula 1 en Japón, en el circuito de Suzuka.

En lo que va de esta temporada, Franco Colapinto corrió solo dos carreras a bordo del Alpine. En Gran Premio de Australia terminó la décimo cuarta ubicación mientras que en el Gran Premio de China llegó en décimo lugar.

La continuidad del calendario de la Fórmula 1 se dará con el Gran Premio de Japón el último fin de semana de marzo. Luego habrá un gran parate en la competencia dada la cancelación de las fechas de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente. Como abril será un mes relativamente más tranquilo para Franco Colapinto, crece la posibilidad de que el argentino arribe a nuestro país para un evento de exhibición.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Japón

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas
  • Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

Sábado 28 de marzo

  • Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas
  • Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 02.00 horas de Argentina

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