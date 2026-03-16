Franco Colapinto ¿a Argentina?: crecen las posibilidades de que el piloto corra en Buenos Aires

Esta posible visita se da en el contexto de la suspensión del calendario de Medio Oriente en la Fórmula 1. Por los conflictos bélicos, se cancelaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita por lo que Colapinto tendrá una agenda más holgada en el mes de abril para prepararse para lo que viene y también poder acercarse a la Argentina a darle una alegría a miles de fanáticos.

Autódromo Oscar y Juan Gálvez El Autódromo Oscar y Juan Gálvez sería el escenario en el que correría Colapinto en Argentina.

Colapinto podría correr en territorio nacional en una carrera de exhibición a realizarse a fines de abril. Se trataría de un evento promocional que permitiría verlo de cerca girando a bordo de su monoplaza A526 en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente en remodelación dado que recibirá al Moto GP en el 2027 y permanecerá hasta 2030.

Con el evento se buscará posicionar a Buenos Aires como una posible sede para la Fórmua 1. Algo que no ocurre desde el 12 de abril de 1998, hace 28 años atras, donde Michael Schumacher se coronó como ganador de aquel Gran Premio a bordo de su Ferrari.