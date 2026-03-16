Franco Colapinto ¿a Argentina?: crecen las posibilidades de que el piloto corra en Buenos Aires

Franco Colapinto viene de tener un fin de semana de ensueños en la Fórmula 1 luego de sumar su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China. El piloto puso la bandera argentino bien alto luego de una gran performance en el circuito de Shangái.
Franco Colapinto podría correr en Argentina gracias a una gestión de la Ciudad de Buenos Aires para que realice una exhibición en la fecha en que no tendrá las carreras de Baréin y Arabia Saudita
Franco Colapinto viene de tener un fin de semana de ensueños en la Fórmula 1 luego de sumar su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China. El piloto puso la bandera argentino bien alto luego de una gran performance en el circuito de Shangái.
Siempre con los colores de nuestro país en su casco, su cercanía podría ser una realidad ya que se iniciaron gestiones desde la Argentina para que el joven de 22 años corra en territorio nacional, específicamente en Buenos Aires.
Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, dio la buena noticia para los fanáticos de Franco Colapinto que esperan verlo correr alguna vez en Argentina. "Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1", reconoció el funcionario.
Esta posible visita se da en el contexto de la suspensión del calendario de Medio Oriente en la Fórmula 1. Por los conflictos bélicos, se cancelaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita por lo que Colapinto tendrá una agenda más holgada en el mes de abril para prepararse para lo que viene y también poder acercarse a la Argentina a darle una alegría a miles de fanáticos.
Colapinto podría correr en territorio nacional en una carrera de exhibición a realizarse a fines de abril. Se trataría de un evento promocional que permitiría verlo de cerca girando a bordo de su monoplaza A526 en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente en remodelación dado que recibirá al Moto GP en el 2027 y permanecerá hasta 2030.
Con el evento se buscará posicionar a Buenos Aires como una posible sede para la Fórmua 1. Algo que no ocurre desde el 12 de abril de 1998, hace 28 años atras, donde Michael Schumacher se coronó como ganador de aquel Gran Premio a bordo de su Ferrari.