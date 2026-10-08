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En la previa del GP de Singapur

Así vivió Franco Colapinto la despedida de Lionel Messi

Franco Colapinto siguió a la distancia el adiós del 10 y le dedicó sentidas palabras, aunque aclaró que su mente ya está enfocada en la Fórmula 1

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Messi y Colapinto tienen una gran admiración mutua.

Messi y Colapinto tienen una gran admiración mutua.

Franco Colapinto se prepara para participar del Gran Premio de Singapur que se realizará desde el viernes 9 de octubre al domingo 10 en el Circuito Urbano de Marina Bay, pero en la previa se refirió a la despedida de Lionel Messi, momento que siguió por televisión.

El piloto argentino guarda una cercana relación con el 10 y hasta han intercambiado regalos referidos a sus respectivos deportes, además el nacido en Pilar siempre ha manifestado la admiración que tiene por el futbolista.

Tiempo atrás Messi y Colapinto coincidieron en la Fórmula 1.

Tiempo atrás Messi y Colapinto coincidieron en la Fórmula 1.

Así vivió Franco Colapinto la despedida de Lionel Messi

En diálogo con ESPN Colapinto se refirió al partido de despedida de Messi: "Yo me emociono mucho, lloré un rato, fue un momento obviamente emotivo para toda la gente. Creo que, el que no se emocionó con eso, está mal".

Luego, agregó: "En mi caso siempre lloro un poco por boludeces y esto no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. Una tristeza muy grande, pero terminó el partido y ya nos enfocamos acá, basta de fútbol, enfocados en el automovilismo y tener un buen auto acá".

El piloto viene de llegar en el puesto 13 en el GP de Bahréin donde logró una gran remontada y ahora tendrá la oportunidad de sumar puntos en Singapur.

Colapinto y Messi fundidos en un abrazo.

Colapinto y Messi fundidos en un abrazo.

Cronograma del Gran Premio de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres - 5.30.

Clasificación Sprint - 9.30.

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint - 6.00.

Clasificación - 10.00.

Domingo 11 de octubre

Carrera - 9.00.

Los próximos desafíos de Franco Colapinto

  • GP de Singapur: Del 9 al 11 de octubre (Próxima fecha).
  • GP de los Estados Unidos: Por disputarse.
  • GP de México: Por disputarse.
  • GP de São Paulo (Brasil): Por disputarse.
  • GP de Las Vegas: Por disputarse.
  • GP de Catar: Por disputarse.
  • GP de Abu Dabi: Por disputarse.

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