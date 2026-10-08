Así vivió Franco Colapinto la despedida de Lionel Messi

Luego, agregó: "En mi caso siempre lloro un poco por boludeces y esto no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. Una tristeza muy grande, pero terminó el partido y ya nos enfocamos acá, basta de fútbol, enfocados en el automovilismo y tener un buen auto acá".
El piloto viene de llegar en el puesto 13 en el GP de Bahréin donde logró una gran remontada y ahora tendrá la oportunidad de sumar puntos en Singapur.
Colapinto y Messi fundidos en un abrazo.
Cronograma del Gran Premio de Singapur
Viernes 9 de octubre
Prácticas Libres - 5.30.
Clasificación Sprint - 9.30.
Sábado 10 de octubre
Carrera Sprint - 6.00.
Clasificación - 10.00.
Domingo 11 de octubre
Carrera - 9.00.
Los próximos desafíos de Franco Colapinto
- GP de Singapur: Del 9 al 11 de octubre (Próxima fecha).
- GP de los Estados Unidos: Por disputarse.
- GP de México: Por disputarse.
- GP de São Paulo (Brasil): Por disputarse.
- GP de Las Vegas: Por disputarse.
- GP de Catar: Por disputarse.
- GP de Abu Dabi: Por disputarse.