Tras el no de Arruabarrena, los cuatro equipos que buscan a Lucas Janson

En las últimas horas quien realizó consultas por las condiciones de Lucas Janson fue Unión de Santa Fe, equipo que llegó a cuartos de final en el último Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El tercero de los equipos arrgentinos que posó sus ojos en el futbolista de Boca fue Newell's Old Boys. La Lepra rosarina, que buscará revertir el mal inicio de año, mostró interés por el delantero.

Pero esto no es todo, el equipo de Frank Darío Kudelka también está interesado en otros futbolistas del Xeneize. La dirigencia busca incorporar al lateral derecho Juan Barinaga, quien también recibió el pulgar abajo de Arruabarrena, y ya aceleró las negociaciones por el volante Agustín Martegani, relegado y sin lugar desde febrero de 2025.

Desde Chile preguntaron por Lucas Janson

Teniendo en cuenta que el principal obstáculo para los clubes argentinos radica en el elevado salario del por ahora jugador de Boca, el mercado internacional entra en el juego.

Fuera de las fronteras, quien tiene en carpeta a Lucas Janson es Universidad de Chile. El atacante sería prioridad para Fernando Gago, quien ya lo dirigió en el Xeneize.