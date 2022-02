La semana de la política en Mendoza: la vuelta de Suarez, el "modo siesta" de Stevanato y la indefinición por Portezuelo

Live Blog Post

Miércoles 2 de febrero

El ministro Isgro aseguró que todas las escuelas están en condiciones para el inicio de clases

Mario Isgro, ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia, afirmó que "no hay ninguna escuela que no esté en condiciones de empezar las clases el 21 de febrero. Sí es cierto que hay algunas que necesitan refacciones y estamos atendiendo todos los reclamos, en forma permanente". El funcionario también intentó llevar tranquilidad a los intendentes, sobre todo a los peronistas, aseverando que no les están transfiriendo la responsabilidad de las reparaciones.

Isgro fue entrevistado en Radio Nihuil y comenzó explicando que "tenemos poco menos de 1.400 edificios escolares a los que asisten unas 500.000 personas entre docentes, no docentes y alumnos. Son edificios de mucho uso y mucho desgaste y algunos son añosos en tanto otros son más nuevos".

Respecto del reclamo de los intendentes el ministro indicó que "se propuso desde la Dirección General de Escuelas (DGE), con el análisis de los ministerios de Hacienda y Planificación que de la coparticipación educativa, el 30% de cada departamento sea destinado a infraestructura escolar. Eso no significa endilgarles a los intendentes que se hagan cargo de la logística, del trabajo... sino que lo canalicen identificando la necesidad y la posible solución y nosotros salimos a atender la problemática".

El fiscal espera desentrañar dos expedientes clave de Ambiente para avanzar en la investigación de Munives

Dos expedientes administrativos tramitados en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial son la clave para desentrañar si el ex director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, y su pareja, la abogada Mónica Delsouc, cometieron delitos penales cuando ascendieron al cerro Aconcagua durante el mes de enero último.

Esa información documental, que el fiscal Juan Ticheli, de Delitos No Especializados, quiere tener en su poder desde este miércoles, también servirá para saber qué día ocurrieron esas presuntas violaciones a la ley. Este no es un detalle menor ya que determinará qué magistrado se hará cargo finalmente de continuar con la investigación.

Esos expedientes administrativos acumulan lo que podría denominarse "la película completa" de la travesía al Techo de América, que derivó en un escándalo que culminó con la carrera de Munives al frente de la Policía de Mendoza hace exactamente una semana, cuando fue despedido por el Gobierno.

Suarez anunció que pedirá una audiencia con el Presidente para definir la situación de Portezuelo del Viento

Tras la presentación formal del Ciclo Lectivo 2022, el gobernador Rodolfo Suarez advirtió ante la prensa que pedirá una audiencia con el presidente Alberto Fernández para tomar una decisión respecto de los fondos que, en principio, se destinarían a la obra Portezuelo del Viento.

En su reaparición tras sus vacaciones, Suarez ratificó que sí presentó el pedido de laudo presidencial sobre el estudio de impacto ambiental de la megaobra en Malargüe y que "no hay ningún elemento para agregar". "Solo falte que laude, salvo que no quiera laudar", dijo el gobernador de Mendoza.

Esto es en contraposición a la respuesta que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dio sobre el pronto despacho presentado por Suarez y en la que desde Nación se advirtió que Mendoza no había cumplido con el pedido formal de arbitraje.

Representantes del SUTE reclamaron paritarias al gobernador y al director de la DGE

La titular del SUTE, Carina Sedano, estuvo cara a cara con el gobernador Rodolfo Suarez después del acto de presentación del Ciclo Lectivo 2022. La gremialista le pidió personalmente una audiencia, que fue confirmada por el mandatario y por el director general de Escuelas, José Thomas, para el jueves a las 11.

Un grupo de dirigentes del SUTE, encabezados por Sedano, se hizo presente en el auditorio Ángel Bustelo, donde el gobernador Suarez dio por iniciado el ciclo escolar. También estuvieron presentes el vicegobernador Mario Abed, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, ministros del gabinete y autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Tras el discurso, la nueva secretaria general, que ya se reunió con Thomas el jueves pasado, encaró al mandatario y le pidió un encuentro. "Han pedido una audiencia", dijo el gobernador al respecto. "Mañana a las 11 los voy a recibir", agregó aclarando que ya estaba pactada.

La jueza que resolverá una prueba clave para la imputación de Paco Pérez pidió cuarto intermedio

Pasó a cuarto intermedio la definición de la situación procesal del ex gobernador Francisco Paco Pérez, quien está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Este miércoles, la jueza de Garantías Érica Sánchez presidió una audiencia en el Polo Judicial Penal donde el fiscal Santiago Garay (Fiscalía de Delitos Económicos) y el defensor de Pérez, el abogado Juan Day, mantuvieron posturas contrapuestas acerca de la prueba que derivó en la imputación judicial.

Según Garay, se valió de un informe contable. Para el defensor, se trató de un peritaje que consideró nulo por lo que presentó y defendió una acción de nulidad.

Las argumentaciones fueron suministradas de manera oral y una vez terminadas, una hora más tarde, la jueza Sánchez pasó a cuarto intermedio para resolver.