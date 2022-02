Kerchner y Correas acusaron a Stevanato de tener amnesia y de hacer terrorismo con datos falsos

Kerchner habló de "amnesia colectiva"

Martín Kerchner, ex ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia aseguró que “es un relato de un grupo que insiste en plantear cosas que están fuera de la realidad total”.

Todo el choque dialéctico comenzó tras la decisión del gobierno de Rodolfo Suarez de que cada municipio aporte el 30% de lo que reciben en coparticipación de fondos nacionales de la Ley de Financiamiento Educativo para refacciones en las escuelas, idea que tiene el rechazo de algunos caciques del PJ y que está plasmada en el Prespuesto provincial 2022.

El superministro que tuvo el cornejismo dijo en el programa Te Digo lo que Pienso, de Radio Nihuil que hay quienes tienen "amnesia selectiva". Nos basamos en información. En el 2015 cuando nosotros llegamos, después del paupérrimo gobierno de Paco Pérez, el 86% de las escuelas estaba en condicione malas y regulares. Había que invertir, no en inaugurar escuelitas nuevas que a todo el mundo le gusta, sino que había que invertir en 1.300 edificios escolares, de los cuales había más de 60 que tenían más de 100 años y había que hacerlos de nuevo".

"Cuando terminó la gestión (de Cornejo) habíamos intervenido en 1.111 edilicios escolares, el 84%. Con todas las ampliaciones y renovaciones de escuelas que hicimos a nuevas, hicimos más de 42.000 metros cuadrados lo que representaría unas 42 escuelas nuevas", enfatizó el senador provincial electo y agregó que "en números reales y comparativos la inversión que se hizo fue 10 veces mas grande" que la del gobierno anterior al de Cornejo, el de Francisco Pérez.

"Es importante no mentirle a la sociedad, no decirle números que no existen. Nosotros tuvimos que terminar ese megaestadio en el Parque que equivalía a 1.000 viviendas nuevas. Inaugurar por inaugurar es muy bonito, el problema es mantener la infraestructura para los que están yendo a la escuela, hicimos 70 techos nuevos".

"Stevanato acompañó y fue parte del gobierno de Paco Pérez. La gente ha aprendido que con el relato, como ese que dio el INDEC de que había menos pobre que Alemania, no alcanza. Hay que tomar acciones" le respondió Kerchner a Stevanto quien además había reclamado públicamente más escuelas para Maipú: "La matrícula de Maipú está superpoblada. Hay chicos que van a tener que irse a estudiar a otros departamentos porque no consiguen bancos. Le pedí (al gobierno de Suarez) la construcción de un establecimiento, y me contestaron que no estaba ni en los análisis ni en los planes la construcción de escuelas en Maipú".

Correas se refirió a "terrorismo con datos falsos"

Luego fue el turno de Jaime Correas, ex director General de Escuelas, quien afirmó que “hacer ese terrorismo con datos falsos no me parece digno de un dirigente importante y además con proyección como lo es Matías Stevanato”.

También dijo: "Yo no estoy enojado con Stevanato, quien me parece una persona seria y reflexiva. Por eso me sorprende. Él tiene que hablar con el director general de Escuelas actual, algo que no ha hecho hasta ahora, tengo entendido".

Correas amplió su visión del intendente de Maipú: "Stevanato es un hombre joven que se está proyectando y no puede decir que no hay información. Lo que no ha hecho es buscarla".

Expresó también el actual asesor de Gobierno: "Hay que ser claros: los arreglos que hacen los intendentes son pequeñísimos, aunque sí importantes"

Finalmente señaló: "Mendoza necesita mucho más la reparación de escuelas que edificios nuevos. Paco Pérez hizo una escuela en El Pozo donde no se necesitaba. Cuando asumí en 2015 me encontré expedientes de 2012 con pedidos de reparaciones. Por eso insisto en que hay que informarse. Mi gestión está en un informe que es público".

Finalmente Jaime Correas recordó que "a mí los primeros intendentes que me ayudaron fueron peronistas: Alejandro Bermejo en Maipú y Jorge Giménez en San Martín".