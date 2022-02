Stevanato acusó al Gobierno de estar en "modo siesta" con la reparación de las escuelas

"La realidad que estamos viviendo los municipios, en especial los del justicialismo, es la poca seriedad con que han encarado este tema. Como intendente no me ha llamado ni el gobernador, ni el vice cuando el gobernador estaba de vacaciones para ver cómo solucionar este problema", dijo Matías Stevanato, que sumó: "La situación de las escuelas es alarmante, y el deterioro de la infraestructura de las escuelas es muy grande".

El intendente maipucino demostró que no le es ajeno, por el contrario, la problemática edilicia de las escuelas de su comuna. "Muchas de las docentes, durante estos dos años que llevo como intendente, y antes con Alejandro Bermejo, recurrían al municipio para que les repare, arregle y más cosas que hay que hacer".

Luego el intendente del PJ disparó contra la conducción del Ejecutivo Provincial. "Con esto estoy vislumbrando que no tienen idea de todo lo que hacen los municipios para ayudar a la infraestructura escolar. Hoy hay un sistema quebrado, donde lo que me parece más serio es que nos llame el gobernador y nos diga, éste es el estado de situación general, la radiografía, y estoy seguro de que no nos llaman porque no lo tienen, de cada uno de los establecimientos de cada municipio, y nos cuesta tanta plata".

Pidiendo cuentas claras, y no sacando la responsabilidad de gastos que le cabe en el tema educación, Stevanato agregó: "La verdad es que yo no tengo problema porque lo vengo haciendo, y no solamente invertimos en infraestructura escolar. En Maipú tenemos un programa municipal que es el Kinder Bite, donde damos aprendizaje en robótica a nuestros adolescentes y niños. Tenemos también un programa de becas estímulo. Tenemos el presupuesto participativo desde hace más de 15 años, donde los maipucinos presentan los proyectos y votan. El año pasado votaron más de 10.000 vecinos, y uno de los ítems es el presupuesto educativo".

"Nos están coparticipando los problemas"

Mirando hacia el futuro inmediato, el intendente de Maipú criticó a la política educativa del radicalismo en general: "El problema, es que nos están coparticipando los problemas que van a tener en marzo, porque, hay que decirlo con nombre y apellido, hace seis años que no se invierte un peso en infraestructura escolar. Cornejo tiene el récord, es el gobernador que menos escuelas construyó desde el ´83 a la fecha, y esto se ve ahora. Durante la pandemia no se vieron estos problemas, pero ahora, cuando arranquen las clases vamos a tener ese problema en el tapete, y el gobierno lo que está haciendo, de manera informal, a través de los medios de comunicación, es coparticiparnos el problema".

Arreglo de escuelas.jpg Desde los municipios gobernados por el Justicialismo criticaron la medida del gobierno provincial y la DGE de dar uso obligatorios de un 30% de la coparticipación recibida para reparar los edificios escolares.

Discriminación política

Otra idea dura del intendente fue el de hablar de discriminación política por ser de un partido político distinto al gobierno provincial y de la no satisfecha necesidad de escuelas. "Este tema ya lo traté con (Rodolfo) Suarez y con (José) Thomas. Necesitamos escuelas. La matrícula de Maipú está superpoblada. Hay chicos que van a tener que irse a estudiar a otros departamentos porque no consiguen bancos. Les pedí la construcción de un establecimiento, y me contestaron que no estaba ni en los análisis ni en los planes la construcción de escuelas en Maipú", se quejó Stevanato.

"Yo les dije basta con la discriminación con nuestro departamento. Lo veo con la infraestructura escolar, no se construyen escuelas en Maipú. Lo veo con Vialidad Provincial, donde no arreglan las calles que les corresponden, y la responsabilidad viene al municipio"

Finalmente Stevanato señaló que "el gobierno está en modo pandemia, en modo siesta, debe estar más activo".

Righi.png El intendente de Lavalle Roberto Righi, señaló que el dinero que usan para reparar escuelas en obras menores es mayor que el que reciben en la coparticipación.

Las quejas de Roberto Righi

Otro intendente que se sumó al descontento por la medida que quiere tomar el gobierno provincial es el lavallino Roberto Righi, que se quejó por la falta de inversión en las escuelas de su ejido. "Es muy delicada la situación de las escuelas de nuestro departamento, y las que están en lugares más alejados, mucho más, están en un estado de abandono, agravado por la pandemia (de Covid).

"Hemos tenido una reunión con Thomas, con Fayad, donde nos plantearon este sistema (uso del 30% de la coparticipación), donde nosotros ya venimos trabajando desde siempre. Tenemos 18 jardines maternales, con 10 que funcionan en el edificio del municipio, donde nos hacemos cargo de todo, y más aún con las escuelas donde estamos colaborando, casi todas las del departamento. Especialmente en las que están más alejadas, porque las directoras no van al Ejecutivo (provincial), vienen al municipio".

Respecto al uso del dinero recibido, explicó: "Nosotros recibimos al rededor de unos $30.000.000, y he pedido un relevamiento del detalle de lo que hemos pagado, y creo que es mucho más que eso".

En sintonía con su par de Maipú, el también intendente justicialista Righi aseguró que "estoy de acuerdo con Matías (Stevanato). Yo soy un convencido que los gobiernos locales pueden tener responsabilidades en muchas cosas, pero también tienen que tener los recursos adecuados para afrontarlos".

Separando aguas, el lavallino dijo que en la comuna se "hacen detalles menores, limpiezas de tanques, pozos sépticos, y arreglos menores, pero no intervenimos cuando son obras grandes. De hecho también necesitamos tres escuelas urgentes, porque ya los chicos no tienen donde ir", señaló y agregó: "En la Villa Tulumaya hay escuelas saturadas; en Costa de Araujo hay escuelas saturadas. Es complejo el tema de la educación", finalizó Righi.