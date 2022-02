El kirchnerista Ilardo se diferenció de Máximo y ratificó su apoyo al entendimiento con el FMI

Alejandro Diumenjo ucr.jpg El senador Alejandro Diumenjo propuso in voce un proyecto por el que se le pide a Cristina Kirchner, desde la Legislatura de Mendoza, que se exprese a favor del acuerdo con el FMI

"Desde el bloque del Frente de Todos vamos a acompañar al proyecto para apoyar al Gobierno nacional en la negociación con el Fondo sobre la deuda que despilfarraron", expresó dejando en claro su postura y, en general, la del peronismo mendocino.

Como sucede en cada sesión, Ilardo no se privó de las chicanas y comenzó su votación diciendo que sabía "que las aves de rapiña iban a intentar comer de los momentos de tensión de otra fuerza política porque no tienen otra cosa que aportar". Hizo referencia así a la renuncia del referente de La Cámpora a nivel nacional, Máximo Kirchner, a su cargo como presidente del bloque en Diputados y al silencio de su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Se fugaron la plata. Se la farrearon. Dejaron generaciones endeudadas para siempre", agregó respecto de Juntos por el Cambio, la alianza gobernante al momento de tomar la deuda con el FMI.

"Dejaron un país en quiebra y ahora el Frente de Todos tiene la responsabilidad de avanzar con una negociación que no queríamos. Es una mala noticia la presencia del FMI en la Argentina pero tenemos la responsabilidad de gobernar y nos encontramos con la deuda más grande de la historia", dijo con firmeza.

"El peronismo siempre se ha caracterizado por desendeudar al país", agregó y disparó contra Alfredo Cornejo, a quien acusa de haber tomado la deuda más grande de la historia de Mendoza. "'Las deudas no se pagan, se rollean', dijo Cornejo. La visión del senador es no pagar las deudas y a eso ha llevado a Mendoza: no hay móviles policiales, el hospital no tiene terapia, no hay gestión en deporte porque han fundido Mendoza", expresó.

"Hicieron su campaña diciendo vótennos para quitarle poder a Cristina. Acompáñennos para quitarle poder a Cristina y son los mismos que ahora para votar (el acuerdo en el Congreso) piden la opinión de Cristina. Son patéticos", agregó el senador Ilardo.

Sobre las discrepancias en el seno del Frente de Todos, Ilardo reconoció que "va a haber matices" pero aseguró que también va a haber "responsabilidad".

La crítica llegó del FIT

El senador Lautaro Jiménez fue uno de los que votó en contra del proyecto de Diumenjo. En las redes sociales, tras la sesión trató a la situación como una "payasada".

"Radicales y kirchneristas se unieron para votar un proyecto en contra de Cristina Fernández de Kirchner y a favor del FMI", dijo.

El otro que votó en contra de la propuesta, dejando en definitiva clara su postura en contra del acuerdo con el Fondo, fue el senador Ernesto Mancinelli de Libres del Sur.

Se abstuvieron Marcelo Romano, Fernando Alin (Socialista), Héctor Bonarrico (Masfe), Daniel Galdeano (Partido Intransigente), Andrea Blandini y Bartolomé Robles, estos últimos del Frente de Todos.

La senadora Blandini, en su descargo, usó también la palabra de Jiménez y trató al proyecto de "payasada".

"Les importa muy poco lo que le pasa a la gente. Da vergüenza verlos pelear así cuando se está muriendo gente de verdad en el país. Este proyecto no tiene ni incumbencia. Hasta dónde quieren llegar. A dónde quieren llevar a esa mujer (Cristina)", agregó la legisladora. Robles coincidió con ella en que el proyecto no tiene relevancia para la Legislatura mendocina.