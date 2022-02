Por unanimidad, los senadores resolvieron citar a Calipo por el escándalo de Munives

marcelo calipo policia.jpg Marcelo Calipo era el subdirector y desde la renuncia de Munives, es el jefe de la Policía de Mendoza

Voto unánime para citar a Calipo

Que la decisión de citar a Calipo se haya resuelto de manera unánime no es un dato menor. Es que no es común que el interbloque Cambia Mendoza apoye este tipo de pedidos por parte de la oposición. Sucedió con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, al que lograron citar después de varios pedidos del PJ que ni los radicales ni sus aliados aprobaban.

Finalmente, Levrino concurrió a la Legislatura a mediados de septiembre del 2021, un año y 9 meses después de haber asumido en su puesto.

Lo que sí se evitó fue la citación de Munives. El proyecto preveía tanto la del actual jefe de la Policía como la del ex, pero Cambia Mendoza pidió que se modificara el pedido y que solo Calipo fuera citado a la Casa de las Leyes.

El escándalo de Munives

La renuncia de Munives no tuvo una sino una cadena de causas y el eslabón que terminó por romperse fue el del ascenso al Aconcagua de su pareja, la abogada Mónica Delsouc, sin la vacunación completa contra el Covid 19, pero con una declaración jurada en la que se afirmaba lo contrario.

Hubo un anuncio anónimo, a través de un correo electrónico enviado a los jefes de bloque de la Legislatura y a los medios, acerca de que Munives había utilizado bienes del Estado para su uso personal -caballos, personal de rescate y un helicóptero contratado por la secretaría de Ambiente- y el de una comitiva de gente allegada a él, pero que no debería haber formado parte del recorrido. Supuestamente, se trataba de una expedición oficial para honrar a los policías fallecidos a causa de la pandemia, a lo que se le sumó una comisión de lucha contra el cáncer de mama.

Esta situación derivó en la presentación de la renuncia por parte de Roberto Munives, un hombre que fue cuestionado durante su gestión por diversas causas. Algunas relacionadas con uno de sus hijos, señalado por no cumplir con las prohibiciones impuestas durante la pandemia, otras con el mismo accionar del ex jefe de la Policía, cuando insinuó que en el femicidio de Florencia Romano había que cuestionar a los padres por no saber donde estaba su hija o cuando agredió a manifestantes en una marcha contra el Gobierno de Chile.

En otras palabras, el comportamiento del ex funcionario había sido puesto en tela de juicio en muchas oportunidades y el cuestionado ascenso al Aconcagua fue la gota que rebalsó el vaso para que Munives terminara presentando una renuncia "obligada".