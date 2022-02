Gabrielli por Portezuelo: "El Gobierno tiene que acordar con La Pampa y no echarle la culpa al Presidente"

"Ahora bien -aclaró- sobre la obra Portezuelo del Viento, ya Cornejo, que creo que la vio venir, cuando negoció con Macri con picardía amplió la posibilidad a que se usen los fondos para otras obras", analizó.

Puntualmente lo que considera Gabrielli es que el presente proyecto "es inviable" porque no incluye el trasvase del río Grande al río Atuel. "En términos de agua, así como está delineado el proyecto no le sirve para nada a Mendoza", dice.

"La posibilidad de traspasar aguas ya asignadas a Mendoza del río Grande al Atuel era lo más importante de los proyectos de Portezuelo" y no está conteplado en el actual proyecto.

La espera del laudo y las culpas a Alberto Fernández

Respecto de la posición del Gobierno de la provincia de no adjudicar la obra Portezuelo del Viento hasta tanto el presidente Alberto Fernández no laude a favor de Mendoza, Gabrielli consideró que justamente "el único que ha cumplido sus obligaciones respecto de este tema hoy por hoy es Alberto Fernández, que ha mandado la plata regularmente".

"Y el Gobierno de la provincia le quiere echar la culpa", se quejó.

"Lo que tiene que hacer - el gobernador Rodolfo Suarez- es sacarse la careta y decir que es inviable porque ya hay cuatro provincias que están en contra. No veo que Alberto falle a favor de Mendoza y en contra de otras cuatro provincias, que es lo que pretende este Gobierno", expresó con firmeza.

E insistió: "Mendoza tiene un conflicto con La Pampa de hace varios años, si quiere avanzar tiene que ponerse de acuerdo y no echarle la culpa al Presidente".

"El laudo es una excusa del Gobierno de la provincia para echarle la culpa a alguien, y ¿a quien eligieron? Al único que cumple", opinó el exgobernador, actual presidente de la Casa de Moneda.

portezuelo del viento obra idroelectrica represa2.jpg

Sobre el posible fallo del Presidente, sobre el cual el Gobierno de Mendoza ya aclaró que volverá a insistir, Gabrielli consideró que, si bien no está "en la cabeza de Alberto", por su experiencia entiende que "la Nación no va a dar un paso si Mendoza no se pone de acuerdo con La Pampa".

Entre las razones esgrimió que "supongamos que laude a favor de Mendoza, van a ir a la Justicia y vamos a estar 10 años más para adjudicar" por lo que resumió que "si no nos sentamos, con La Pampa esto es imposible".

El final de la película de Portezuelo del Viento

Sobre cómo se resolverá el conflicto de tener el dinero ya en las arcas de la provincia y no poder utilizarlos efectivamente para Portezuelo, al menos en corto plazo, Gabrielli repitió que ya fue Alfredo Cornejo el que "la vio hace varios años y agregó un parrafito" (que permite destinar los fondos para otras obras hídricas).

"¿Por qué cree que lo agregó?", se preguntó con picardía. "El Gobierno tiene que decir la verdad, que no es un tema que Alberto (Fernández) laude o no porque igual el tema va a ir la Justicia. El problema es que el proyecto es inviable y que (el Gobierno mendocino) no han hecho lo que hay que hacer que es sentarse con La Pampa".

Sobre ese posible acuerdo, el exgobernador opinó que "el único elemento que nos permitiría acordar con La Pampa es mandar agua al río Atuel y es lo único que no han hecho" en este proyecto.

"Ojalá que Mendoza pueda aprovechar los fondos pero para eso hay que hacer los deberes", cerró.