El ministro Isgro aseguró que todas las escuelas están en condiciones para el inicio de clases

Respecto del reclamo de los intendentes el ministro indicó que "se propuso desde la Dirección General de Escuelas (DGE), con el análisis de los ministerios de Hacienda y Planificación que de la coparticipación educativa, el 30% de cada departamento sea destinado a infraestructura escolar. Eso no significa endilgarles a los intendentes que se hagan cargo de la logística, del trabajo... sino que lo canalicen identificando la necesidad y la posible solución y nosotros salimos a atender la problemática".

"Acá se planteó este tema en la Ley de Presupuesto -recordó- pero para revisarlo con cada intendencia. Se está conversando con ellos para escuchar lo que cada uno dice y acordar un formato".

Mario Isgro.jpg Mario Isgro, ministro de Infraestructura.

El rol del intendente no es de ninguna manera hacerse cargo de la refacción en una escuela. Esa es tarea del Estado, con una estructura que nace en la DGE y desde nuestro ministerio se atiende el requerimiento. Eso no ha cambiado, sigue igual El rol del intendente no es de ninguna manera hacerse cargo de la refacción en una escuela. Esa es tarea del Estado, con una estructura que nace en la DGE y desde nuestro ministerio se atiende el requerimiento. Eso no ha cambiado, sigue igual

A prácticamente dos semanas y media del inicio de clases, Isgro aseguró que "las escuelas nunca dejaron de ser atendidas. Reitero: no hay ninguna que no esté en condiciones de empezar las clases. Es cierto que hay muchas con fallas recurrentes pero la atención es permanente. Algunas como la Federico Moreno, de Ciudad; la Cichitti, de Guaymallén o la Eugenio Blanco, de Junín, han sido renovadas enteras".

"Que no se preocupe nadie -sumó- y menos el intendente de Maipú. En Rodeo del Medio se está haciendo una escuela nueva, como también en San Rafael y en Lavalle".

Finalmente dijo Isgro que "necesitamos que las directoras y los papás de los alumnos avisen de los problemas que ven a la DGE por los mismos canales siempre y nosotros nos haremos cargo".

El intendente Stevanato acusó al Gobierno de estar en "modo siesta"

Uno de los que alzó la bandera en contra de la decisión del Gobierno de que los intendentes destinen parte de la coparticipación educativa en reparaciones de escuelas fue el de Maipú, Matías Stevanato. Hacia él fueron dirigidas a su vez las respuestas por parte de actuales y ex funcionarios de los últimos seis años.

"La realidad que estamos viviendo los municipios, en especial los del justicialismo, es la poca seriedad con que han encarado este tema. Como intendente no me ha llamado ni el gobernador, ni el vice cuando el gobernador estaba de vacaciones para ver cómo solucionar este problema", dijo Matías Stevanato, que sumó: "La situación de las escuelas es alarmante, y el deterioro de la infraestructura de las escuelas es muy grande".

Lo que el maipucino pretende no es esquivar la responsabilidad de los arreglos, sino que las "cuentas estén claras".

"El problema, es que nos están coparticipando los problemas que van a tener en marzo, porque, hay que decirlo con nombre y apellido, hace seis años que no se invierte un peso en infraestructura escolar. Cornejo tiene el récord, es el gobernador que menos escuelas construyó desde el ´83 a la fecha, y esto se ve ahora. Durante la pandemia no se vieron estos problemas, pero ahora, cuando arranquen las clases vamos a tener ese problema en el tapete, y el gobierno lo que está haciendo, de manera informal, a través de los medios de comunicación, es coparticiparnos el problema", dijo y fue entonces cuando el exministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, Martín Kerchner, y el ex director general de Escuelas, Jaime Correas, le saltaron a la yugular.

Según Kerchner, cuando asumió en la gestión de Alfredo Cornejo, después de la de Francisco Pérez, se encontró con el "84% de escuelas en malas condiciones" e hicieron obras equivalentes a la construcción de 42 escuelas nuevas.

Mientras que Correas acusó a Stevanato de "hacer terrorismo con datos falsos" y de no buscar la información.

Se presenta el Ciclo Lectivo 2022

Este miércoles, con la presencia del gobernador Rodolfo Suarez en lo que será su reaparición después de las vacaciones que tomó en la Costa argentina, se dará inicio al Ciclo Lectivo 2022. La cita será a las 10 en el auditorio Ángel Bustelo de Ciudad de Mendoza.

Junto al gobernador estará José Thomas, director general de Escuelas. Se espera la asistencia además de supervisores, directores y rectores de instituciones escolares de la Provincia, además de funcionarios del Gobierno.