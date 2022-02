Aduaneros chilenos ratificaron la realización de un paro que volverá a complicar el paso

En el documento difundido por Anfach se explican los argumentos de la medida de fuerza que basan en su rechazo al acuerdo que alcanzaron días atrás las cancillerías de ambos países para que el testeo a los camioneros se hiciera en forma aleatoria y no a todos. Según la organización chilena esta decisión causó que aumentaran los contagios de Covid en los funcionarios chilenos.

Preocupación de camioneros de Mendoza

En Mendoza, el titular de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones), Daniel Gallart dijo a Diario UNO que "hasta ahora no nos han dicho nada. No sabemos cuándo empezaría ese paro que anuncian".

El dirigente se mostró muy preocupado por la situación y señaló que no no tienen prevista ninguna acción en caso de que la medida de fuerza comience pero sí expresó su disconformidad: "Nosotros lo que queremos es trabajar en armonía y seguir adelante. Esto no tiene lógica: llevamos dos años de pandemia y al principio no había nada más que barbijo, alcohol en gel y distancia social. Y así trabajamos tanto transportistas, como choferes y aduaneros chilenos".

"Hoy -continuó Gallart- que conocemos más de la pandemia, todos estamos vacunados con dos a tres dosis, las cepas son menos dañinas, la terapias no están llenas, los hiospotales no están colapsados, hacer una medida extrema no tiene lógica ni sentido. No tenemos absolutamente nada previsto, lo único que queremos es trabajar".

En su explicación los aduaneros chilenos se quejaron de que la Embajada Chilena en Argentina cedió a las presiones gremiales argentinas y levantaron las exigencias sanitarias que determinaban realizarles testeos al 100% de los transportistas que llegaban de Argentina. Agregaron que desde entonces se implementa un protocolo de acuerdo a las autoridades políticas y no a la situación sanitaria.

El comunicado de los aduaneros chilenos

Textualmente esto dice el documento:

"Estimados asociados y asociadas: el Directorio Nacional de ANFACH informa a todos sus asociados/ as, que habiéndose convocado a la Asamblea Nacional Extraordinaria, reunidos en forma telemática con representación de todas las filiales del país, y frente al grave escenario que enfrentamos como Trabajadores en materia de Seguridad Laboral Sanitaria, fueron expuestas las distintas realidades de los pasos fronterizos de las diferentes Aduanas, lo cual da cuenta de la situación critica de algunas Aduanas por alta tasa de contagios.

"En efecto, y de las acciones gremiales realizadas, fue comunicada la alianza sindical conformada con las Asociaciones Nacional de funcionarios de Aduanas con, AFSAG y Ja Asociación de Aeronáutica Civil, en tanto conformación del Frente de Trabajadores Públicos Fronterizos, "F. T. F." y en dicho marco se han realizado acciones gremiales desde lo comunicacional hasta lo territorial, y en ello la gran problemática de lo expuesto se encuentra radicado en el conflicto del paso Los Libertadores s donde el Gobierno de Chile, a través de la Cancillería representada por el embajador de Chile en Argentina, cediendo ante presiones gremiales extranjeras, levantan las exigencias sanitarias, en tanto realizar un testeo con examen antígeno del 100% de los transportistas al inicio del circuito de revisión, lo que fue objeto de un acuerdo con la autoridad representante del Ministerio del interior en el paso fronterizo Los Libertadores y que hoy vuelve a foja cero con la implementación de un protocolo de acuerdo de las autoridades políticas, acuerdo que exorbita a juicio del gremio aduanero las atribuciones legales de las autoridades firmantes y las autoridades que son garantes de su ejecución como la unidad de pasos fronterizos y el Servicio Nacional de Aduanas. Es por ello, que nuestra asamblea extraordinaria ha resuelto presentar un recurso de protección en contra de las autoridades de Gobierno que han firmado e implementado este protocolo que sobrepasa sus facultades legales, a fin de establecer el debido resguardo de nuestros y nuestras colegas destacados en el paso de Los Libertadores y Uspallata.

Asimismo, conociendo de la grave situación que afecta a aduanas operativas como la Aduana de Arica e Iquique, en que existe un alto contagio de colegas, y donde la superioridad del Servicio, no ha intervenido para frenar esto, es que se accionará igualmente de protección, debido a la falta de implementación de medidas concordadas a nivel nacional que ayuden a hacer valer la voz de los trabajadores en los pasos fronterizos del norte del país, para con las autoridades del servicio y del gobierno. Por lo que decretamos un Paro Nacional programado y coordinado de advertencia, conforme a las realidades diversas de nuestras fronteras a fin de hacer ver la imperiosa necesidad de respetar la voz de las y los trabajadores de Aduanas de Chile.