Suarez se comprometió a fijar una fecha urgente de apertura de paritarias docentes

Apenas fue elegida como secretaria general del SUTE, Sedano reclamó la apertura urgente de paritarias, situación que se dilató y que aún, a poco más de dos semanas del inicio de clases, no tiene fecha. Debido a esto es que en el encuentro con el gobernador y el director de la DGE reiteró el pedido.

"El gobernador se comprometió a hablar con Ibáñez y fijar la fecha de paritarias la semana que viene", reconoció Thomas tras el encuentro.

"Los tiempos se van acortando pero nos volvimos de la reunión con el compromiso de que el Gobierno convocará de forma urgente a paritarias", dijo Sedano a Diario UNO. Si bien no se habló de porcentajes de aumento, sí pidió el SUTE que se tenga en cuenta la pérdida real del salario y el 52% de inflación.

"El trabajo que estamos haciendo ahora con el sindicato es para evitar las medidas de fuerza", agregó el funcionario de la DGE respecto del inicio de clases y la amenaza de no comenzar si es que no se llega a un acuerdo salarial.

"Es un condicionamiento que poner el SUTE pero la necesidad de paritarias es de todos los trabajadores. Los docentes y todos trabajamos todos los días y usar eso como coarción no me parece. No creo que éste sea un mal momento para iniciar paritarias", dijo en relación al reclamo de no haber comenzado la negociación en diciembre, como solía ser habitual.

Reforma de la Ley de Educación

"Le transmitimos al gobernador los avances en los que venimos trabajando en conjunto (la DGE y el SUTE), los puntos en común que hemos encontrado", dijo Thomas.

"Celebro la intención de hablar, de construir entre todos un nuevo marco normativo y de que los docentes sean partícipes de esto para tener una normativa más acorde a este siglo", dijo sobre la necesidad de reforma de la ley de Educación.

Protocolos sanitarios y vacunación

En la reunión se avanzó sobre protocolos de prevención del Covid a aplicar durante el 2022, y que quedarán definidos la semana próxima en la reunión entre el Consejo de Educación y Cofesa.

Carina Sedano reiteró el pedido de depósito de los fondos que se utilizan para la compra de materiales para cumplir con los protocolos, tener limpios los edificios y garantizar las condiciones epidemiológicas. "Se comprometieron a averiguar qué pasó con el depósito que debía hacer Hacienda porque entendían que ya se había realizado y no fue así", explicó la sindicalista.

Se trata de $70 millones que se distribuyen en los establecimientos escolares para la compra de materiales básicos, más otros $40 millones que serán destinados a la compra de ventiladores.

"Y hablamos de la vacunación porque a pesar de que son pocos, hay docentes no vacunados. Lo que hay que hacer es informar sobre la importancia. Estamos terminando un informe de chicos vacunados por escuela y el sindicato se comprometió en colaborar", expresó además José Thomas.