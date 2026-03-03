en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó masivos ataques contra Irán

Siguen los bomardeos en Medio Oriente. Irán anunció más de 1.000 muertes.

Siguen los bomardeos en Medio Oriente. Irán anunció más de 1.000 muertes.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO